Lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương chứa bí mật gì mà không ai dám khai quật?

Chủ nhân của lăng mộ là Lưu Khánh, ông còn được gọi là Thanh Hà Hiếu Vương, là con trưởng của Hán Chương Đế Lưu Đát. Ông cũng là cha của Hán An Đế Lưu Hỗ. Lăng mộ được tìm thấy tại thị trấn Lục An thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Những món cổ vật được đặt trong lăng mộ của hoàng tử Lưu Khánh. (Ảnh: Kknews).

Khi mới được tìm thấy, lăng mộ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn nên nó đã được vinh danh là một trong mười phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc năm 2006. Các chuyên gia khảo cổ đều cho rằng, việc khai quật lăng mộ này sẽ thu hoạch được nhiều phát hiện mới về lịch sử của Trung Quốc thời cổ đại. Nhưng thật không may, đã gần 20 năm trôi qua mà không có một hoạt động khảo cổ nào được thực hiện.

Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này:

Thứ nhất, lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương không được khai quật là do thiếu kế hoạch. Lăng mộ này thuộc về một vị vua nên về quy cách khai quật cần phải được bảo vệ trước, nhưng việc lên phương án bảo vệ chưa được xét duyệt nên hoạt động này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện nay, lăng mộ chỉ được bảo vệ tạm thời bằng những tấm tre nứa.

Lăng mộ được che chắn bởi những tấm tre nứa. (Ảnh: Kknews).

Nguyên nhân thứ hai là do thiếu kinh phí và chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức. Dù khi phát hiện ra lăng mộ, chính quyền địa phương đã lập một dự án xây dựng bảo tàng tại đây nhưng chi phí hoàn thiện ước tính lên tới 200 triệu NDT. Số tiền quá lớn mà địa phương không có khả năng chi trả nên việc khai quật lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương Lưu Khánh đã bị trì hoãn.

Cuối cùng là địa phương thiếu nhân sự để thực hiện công tác khai quật. Bởi việc khai quật lăng mộ của vua là một dự án lớn, cần thành lập một nhóm khảo cổ với thiết bị chuyên nghiệp để thực hiện. Tuy nhiên, tới nay các chuyên gia vẫn chưa thống nhất được với các bộ phận liên quan.

Thậm chí, có vị chuyên gia cầu trời khấn Phật, mong có kẻ tới trộm mộ để họ có thể thu hồi cổ vật thay vì chờ đợi lâu như vậy.

Bên trong lăng mộ có rất nhiều cổ vật như bình gốm, tượng gỗ, đỉnh đồng cổ. (Ảnh: Kknews).

Toàn bộ dự án bị đình trệ hơn 10 năm dù bên trong lăng mộ có quan tài và rất nhiều cổ vật. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy lăng mộ được thiết kế theo kiểu táng thức "Hoàng trường đề thấu", tức là do nhiều lớp gỗ quý xếp chồng lên nhau tạo thành. Chưa kể khi mở phòng ngoài của lăng mộ, các chuyên gia đã nhìn thấy một vài đỉnh đồng cổ, nhiều bức tượng nhỏ bằng gỗ và cả xe ngựa bằng đồng…

Từ những phát hiện quan trọng này, các cơ quan liên quan vẫn đang nỗ lực hết sức để việc khai quật và bảo vệ lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương được triển khai. Họ cũng đã giao việc chuẩn bị lại cho Viện Xây dựng và Công nghệ Bắc Kinh xử lý. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, lăng mộ này sẽ được khai quật.