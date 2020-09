Khi Hán An Đế còn nhỏ tuổi, Đặng thái hậu lâm triều nhiếp chính và điều hành như thế cho đến khi qua đời vào năm 121. Sau khi chấp chính, Hán An Đế chỉ lo hưởng thụ, không để tâm chính sự, quyền hành đều rơi vào tay các hoạn quan. Vì thế, Diêm hoàng hậu dần đưa thế lực ngoại thích họ Diêm vào trong nắm quyền hành, gây ra đại họa sau này. (Ảnh minh họa Hán An Đế).