Hoàng Đức, Văn Toàn cần đáp ứng quy định nhập cảnh Australia thế nào?

Văn Toàn, Hoàng Đức dương tính với Covid-19

Hôm qua, ngày 11/1 có thể xem là chất chồng những khó khăn đối với ĐT Việt Nam. Đầu tiên, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra quyết định phạt tiền ĐT Việt Nam vì để 6. cầu thủ lĩnh thẻ vàng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 11.

Theo đó, ĐT Việt Nam bị phạt 6.000 franc Thụy Sĩ ( khoảng 150 triệu đồng). Cụ thể trong trận gặp Ả Rập xê-út vào ngày 16/11/2021, có đến 6 cầu thủ của tuyển Việt Nam phải nhận thẻ vàng là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung và Văn Đức. Cũng chính vì lý do này mà ĐT Việt Nam không thể nhận được sự phục vụ của Ngọc Hải và Tuấn Anh trong trận đấu vào ngày 27/1 tới đây gặp Australia. Và vì vậy, HLV Park Hang-seo đã quyết định để Tuấn Anh nghỉ ngơi trọn vẹn, thay vì lên đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này.

Hoàng Đức (số 14) có kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính với Covid-19 được 2 ngày - Ảnh: Changsuek

Chưa hết buồn phiền vì phải nộp phạt 150 triệu đồng cho FIFA, ĐT Việt Nam phải báo thêm tin sốc cũng liên quan đến lực lượng. Lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Những chiến binh sao vàng phải chứng kiến những trường hợp dương tính với loại virus nguy hiểm trên khắp toàn cầu này này. Thông báo từ phía LĐBĐ Việt Nam có ghi rõ, đội tuyển nam quốc gia, tức đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Đó là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Trong đó Nguyễn Hoàng Đức được phát hiện dương tính với Covid-19 từ ngày 6/1. Còn Văn Toàn thậm chí mới phát hiện dương tính Covid-19. May mắn ở trong 2 trường hợp này là tình hình sức khoẻ của Hoàng Đức đang tiến triển tốt. Bởi cũng dựa trên thông báo của VFF, cho đến ngày 11/1, qua xét nghiệm nhanh, Hoàng Đức đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1998 này vẫn phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo chính xác cũng như tự cách ly và theo dõi ở nhà, cho đến hết ngày 16/1 theo quy định của y tế địa phương.

Trường hợp của Văn Toàn phức tạp hơn. Bởi anh mới phát hiện dương tính với Covid-19. Tiền đạo người Hải Dương sẽ phải thực hiện tự cách ly, theo dõi và chỉ có thể lên đội tuyển Việt Nam cho đến khi có kết quả RT-PCR âm tính, nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các thành viên còn lại được tập trung lên đội tuyển lần này. Phía VFF cũng nhấn mạnh 2 tuyển thủ quốc gia Việt Nam cần tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Họ chỉ có thể lên tập trung cùng đội tuyển khi đã được đảm bảo đủ các điều kiện về sức khỏe và kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Rõ ràng, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, việc có bất kỳ thành viên nào của đội tuyển dương tính với Covid-19 cũng là điều nằm ngoài mong muốn. Mặc dù việc tiêm phòng đầy đủ đã giúp các trường hợp bị lây nhiễm giữ được sự ổn định về sức khỏe, nhưng công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn sức khỏe vẫn cần được tiếp tục tăng cường. Điều quan trọng là cần bình tĩnh và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Quy định nhập cảnh Australia thế nào với Văn Toàn, Hoàng Đức?

Sau khi Văn Toàn và Hoàng Đức dương tính với Covid-19, bên cạnh việc chờ đợi bao giờ họ có thể sẵn sàng lên ĐTQG Việt Nam thì câu hỏi cũng cần phải được đặt ra, như một cách tính dự phòng an toàn về nhân sự từ phía thầy trò HLV Park Hang-seo. Thứ nhất, Australia - nước chủ nhà tổ chức trận đấu giữa Australia và Việt Nam tại Melbourne vào ngày 27/1, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 có quy định thế nào về việc nhập cảnh, đặc biệt là những trường hợp dương tính hoặc mới âm tính trở lại với Covid-19 như Hoàng Đức, Văn Toàn.

Đây là điều được người hâm mộ quan tâm. Nên nhớ Australia vừa xảy ra một trường hợp rất đáng chú ý cũng liên quan đến vận động viên thể thao và Covid-19. Đó là tay vợt Novak Djokovic đang vướng kiện tụng tại Australia. Lý do là bởi Djokovic đã không tiêm phòng vaccine cũng như bị nghi ngờ khai báo không trung thực khi nhập cảnh vào quốc gia này. Theo thông tin mới nhất từ tờ Tin tức Australia, bộ trưởng Di trú Australia Alex Hawke cân nhắc huỷ hộ chiếu của Djokovic. Trong trường hợp này, tay vợt số 1 thế giới vẫn được kháng cáo lên tòa, nhưng gần như không kịp dự Australia mở rộng vốn khởi tranh 17/1.

Văn Toàn hay Hoàng Đức phải đảm bảo âm tính khi xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành sang Australia

Trở lại với ĐT Việt Nam, vụ việc căng thẳng của Djokovic xoay quanh việc nhập cảnh vào Australia càng khiến cho người hâm mộ quan tâm hơn đối với hai trường hợp như Văn Toàn và Hoàng Đức. Được biết, theo cập nhật mới nhất vào ngày 15/12, người nước ngoài nhập cảnh đến Melbourne (Australia) cần đáp ứng 2 điều kiện như sau:

+ Thứ nhất, họ phải tiêm 2 mũi của các loại vắc-xin (2 mũi tiêm cách nhau tối thiểu 14 ngày, có thể tiêm 2 loại thuốc khác nhau): AstraZeneca Vaxzevria, AstraZeneca Covishield, Pfizer/Biontech Corminaty, Moderna Spikevax, Sinovac Coronavax, Bharat Coxavin, Sinopharm (BBIBP-CorV) hoặc tiêm 1 mũi Janssen-Cilag COVID. Đây là 8 loại vắc-xin đã được Australia thông qua. Mũi tiêm cuối phải trước ngày khởi hành đến Australia tối thiểu 7 ngày. Người không tiêm được vaccine vì tình trạng sức khỏe: Không áp dụng quy định về tiêm vaccine này và phải có xác nhận y khoa được bang Victoria chấp nhận.

+ Thứ hai, người nhập cảnh vào Australia cần có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR được thực hiện trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành. Như vậy, xét trong hai điều kiện bắt buộc nhập cảnh vào Australia, Văn Toàn, Hoàng Đức hay toàn thể đội tuyển Việt Nam chắc chắn đáp ứng được điều kiện đầu tiên. Bởi tính đến hiện tại, những thành viên trong đội đều đã tiêm đủ 3 mũi vaccine theo loại mà Australia yêu cầu.

Ở điều kiện thứ 2, trong trường hợp Hoàng Đức và Văn Toàn cho kết quả âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 tiếng, tương đương với 3 ngày trước giờ khởi hành, họ sẽ được phép di chuyển cùng ĐT Việt Nam nhập cảnh vào Australia.

Theo lịch trình, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 13/1 và bay sang Australia vào ngày 21/1 tới.