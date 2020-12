Hoàng Thị Loan – Giám đốc Kinh doanh Khu vực Manulife Thanh Hóa: "Tại Manulife, tôi được chia sẻ giá trị tôn vinh con người"

Trước khi gia nhập công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife (Canada), Hoàng Thị Loan từng làm việc trong ngành bảo hiểm ở Hà Nội. Đến năm 2014, chị cùng gia đình về Thanh Hóa an cư và trở thành Giám đốc Kinh doanh Khu vực của Manulife Thanh Hóa. Con đường đến thành công của chị thực sự bắt đầu từ đây.

Thành tích kinh doanh của Manulife Thanh Hóa rất ấn tượng, 3 năm qua, đội ngũ tư vấn và cấp quản lý ở khu vực Thanh Hóa luôn trong top dẫn dầu trong thị trường bảo hiểm nhân thọ miền Bắc.

Một trong những lợi thế thuận lợi cho chị Loan là thương hiệu Manulife. Manulife có lịch sử lâu dài, phát triển bền vững và luôn hướng tới khách hàng. Đó cũng là mong muốn của bản thân chị. "Được sự hỗ trợ của ban lãnh đạo vùng có tầm nhìn xa, chúng tôi đã cùng tháo gỡ khó khăn. Tôi xây dựng được một đội ngũ có suy nghĩ giống mình, làm ăn dựa trên một chiến lược lâu dài, lấy đạo đức kinh doanh làm trọng, có đội ngũ bên trên và bên dưới hỗ trợ đồng hành".

Chị Hoàng Thị Loan luôn sát cánh với các đại lý để phát triển Thanh Hóa thành thị trường bảo hiểm nhân thọ hàng đầu

Giá trị lúc khó khăn

Mục tiêu của Manulife là phát triển con người nên sự đầu tư cho đào tạo tư vấn, đặc biệt là đào tạo các cấp quản lý luôn là ưu tiên hàng đầu. ''Người quản lý phải là tư vấn xuất sắc. Nếu bản thân họ không có năng lực chuyên môn thì không thể đào tạo đại lý để nói chuyện với khách hàng một cách có cảm xúc. Họ phải hiểu sản phẩm bảo hiểm có ý nghĩa nhân văn, phải thich sản phẩm và cảm nhận ý nghĩa của nó rất tốt thì mới truyền đạt được cho khách hàng và đại lý" - Hoàng Thị Loan cho biết.

Chọn hướng đi bền vững như thế, Hoàng Thị Loan cùng đồng đội đã vượt qua những khó khăn ban đầu ở một thị trường mới để xây dựng được một mạng lưới rộng khắp, chiếm được lòng tin và sự yêu quý của khách hàng.

Ngoài công việc tại văn phòng, chị thường dành thời gian gặp gỡ và lắng nghe những hoàn cảnh khó khăn, qua đó chị càng cảm nhận được ý nghĩa của nghề bảo hiểm. "Bảo hiểm là sản phẩm có giá trị rất vô hình, không sờ thấy được, chỉ cảm nhận thấy nó tốt và hiểu rõ ý nghĩa của nó khi có những sự cố cần dùng đến bảo hiểm" – chị Loan nói.

"Khách hàng chỉ chi 10 - 20% thu nhập để tham gia bảo hiểm, nhưng lúc gặp khó khăn họ sẽ thấy giá trị của khoản tích lũy này", chị Loan cho biết.

Trưởng thành vượt bậc

Hoàng Thị Loan gắn bó lâu dài với Manulife trước hết là vì văn hóa doanh nghiệp, những cam kết với đội ngũ đại lý, với nhân viên và khách hàng. Chị thấy tự hào khi làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp: "Manulife giúp tôi hiểu rõ hơn về quy trình thiết lập và xử lý hồ sơ bảo hiểm chuẩn quốc tế được thực hiện chặt chẽ như thế nào. Thực ra nếu hiểu đúng, quy trình thẩm định hợp đồng của Manulife giúp khách hàng hiểu rõ cách nắn lại chi tiêu của mình hợp lý hơn. Chỉ có thẩm định đầu vào nghiêm ngặt thì sau này các cam kết với nhau mới được trọn vẹn".

Manulife còn tiên phong trong chuyển đổi số hóa để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các dịch vụ được cải thiện mạnh mẽ, chẳng hạn như dịch vụ bồi thường nhanh trước đây mất 5-7 ngày, sau rút xuống còn 30 phút và bây giờ là bồi thường trực tuyến.

Hoàng Thị Loan chia sẻ những kinh nghiệm giúp chị thành công ở một thị trường mới

Hơn nữa, Manulife luôn đặt công tác đào tạo chuyên môn cho đội ngũ tư vấn viên lên hàng đầu - Hoàng Thị Loan cho biết. "Trước đây đại lý không hiểu sản phẩm nên tư vấn sai, khiến khách hàng hiểu sai, từ đó cả một ngành kinh doanh mang tiếng". Manulife có quy trình rất chặt chẽ. Đại lý cần được đào tạo gì rồi mới ra thị trường tư vấn khách hàng, phải tham gia đầy đủ để được cấp chứng chỉ tư vấn của Bộ Tài chính.

"Trải nghiệm của chúng tôi là đi đến cùng với khách hàng, khi nào khách hàng hài lòng thì thôi" - chị nói.

Hoàng Thị Loan cho rằng mình may mắn khi chọn được một công ty tuyệt vời, một môi trường đúng đắn để làm việc. Chị chia sẻ, làm việc tại Manulife giúp chị bứt phá chính mình, khiến chị được đền đáp bằng thu nhập gấp 5- 7 lần, thậm chí 10 lần so với trước đây (dao động từ 1.000 -2.000 USD/ tháng). Quan trọng hơn, chị có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình, và tận hưởng một cuộc sống thoải mái, tiện nghi, thay đổi nhiều so với trước.

Hơn thế, chị chia sẻ: "Tại đây, tôi được phát triển nhiều về độ trưởng thành, về tư duy. Tư duy tôi khác nhiều, tôi nhìn thấy những cái lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, thay vì thấy khó khăn trước cơ hội thì tôi thấy cơ hội trước khó khăn, từ đó tôi có định hướng tốt hơn cho đội ngũ, cho gia đình và con cái".

"Những gì tôi có được ở Manulife là tư duy, là kỹ năng, kiến thức, đó chính là sự ổn định lâu dài, là những giá trị quý nhất mà khi có được, tôi luôn có thể làm chủ hoàn cảnh, làm chủ cuộc sống của mình".