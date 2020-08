Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ với thông điệp "Hãy là nữ hoàng của chính mình"

Bộ ảnh truyền cảm hứng của Hoàng Thuỳ Linh với tên gọi "Be Your Own Queen – Hãy là nữ hoàng của chính mình" mang thông điệp mạnh mẽ - vượt qua mọi định kiến, không ngần ngại là chính mình.



Hoàng Thuỳ Linh đã đi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng cũng đã và đang đem đến rất nhiều sản phẩm mang giá trị nghệ thuật cao. Câu chuyện, hành trình và bản sắc cá tính của Hoàng Thùy Linh là một biểu tượng cho giá trị thay đổi để hoàn thiện mình, bỏ lại phía sau nhiều scandal để trở thành nữ hoàng nhạc dân gian đương đại.

Chính vì thế, không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, cô còn là biểu tượng về thời trang và là người mẫu tiên phong về phong cách sành điệu, thời thượng.

Vẻ ngọt ngào, quyến rũ của Hoàng Thùy Linh.

Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Trong album Hoàng, những người phụ nữ mà Linh đã hóa thân đều toả sáng theo cách của riêng họ. Dù là cô Mị, Hoàng hậu hay bà Chúa thanh xuân, vẻ đẹp của họ không chỉ là nhan sắc, mà là sự tự chủ. Bất kể bạn là ai, ở hoàn cảnh hay thời đại nào, bạn vẫn xứng đáng là một nữ hoàng."

Về tên gọi album "Hoàng", Hoàng Thùy Linh đã nhấn mạnh, đó chính là thông điệp, khẳng định cái tôi cá nhân cũng như đó là sự ghi nhận của chính bản thân cô với những gì đã đạt được. Album cũng là sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ca hát đầy thăng trầm của Hoàng Thùy Linh, thế nên được cô dồn rất nhiều tâm huyết và đam mê.

Cá tính mạnh mẽ.

Sau một năm ra mắt album "Hoàng" và gặt hái nhiều giải thưởng, mới đây, Hoàng Thùy Linh còn tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh kinh dị - Trái tim quái vật, sắp ra mắt khán giả.

Nói về Hoàng Thùy Linh cũng như dự án lần này, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp không tiếc lời khen dành cho nữ chính của mình rằng cô nhập vai rất ngọt, mỗi cảnh chỉ cần diễn một, hai lần là xong, thế nhưng Linh lại luôn chủ động xin quay thêm một vài lần nữa để bộ phim được hoàn hảo nhất.

Gu thời trang tinh tế của Hoàng Thùy Linh.

Đặc biệt, đạo diễn Trái tim quái vật còn gọi vui Hoàng Thùy Linh với cái tên cô diễn viên "xin cơm thêm" vì thói quen xin quay thêm này.