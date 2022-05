Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6. Năm nay, tổng chỉ tiêu vào 114 trường THPT công lập là khoảng 72.800, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. TP.HCM có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Chỉ có khoảng 70% học sinh THCS nhận được "tấm vé" vào trường công lập.

Lo sợ chênh lệch kiến thức

Như nhiều địa phương khác, năm học 2021-2022 học sinh tại TP.HCM phải học trực tuyến trong thời gian dài. Sau Tết nguyên đán 2022, học sinh mới bắt đầu được trở lại học trực tiếp. Trong thời điểm trở lại này, rất nhiều em bị gián đoạn việc học trực tiếp vì trở thành F0 hoặc F1, thời gian học "trồi sụt", dẫn đến kết quả học tập không như mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, em Thảo My (học sinh lớp 9, ngụ quận 12) cho biết, lực học của em ở mức trung bình - khá. Nếu được duy trì việc học trực tiếp và tăng cường ôn tập, luyện thi thì khả năng đậu vào trường công lập là không quá khó.

Sẽ có khoảng 30% học sinh không vào được lớp 10 công lập trong năm học 2022-2023. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, trong năm học vừa qua, Thảo My cũng như các bạn phải học trực tuyến thời gian khá dài nên kiến thức "thu nạp" được không thể so sánh với học trực tiếp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gần kề, My cho biết rất áp lực, lo lắng và gấp rút ôn tập, củng cố lại kiến thức.

"Đúng là dịch bệnh ập xuống thì học sinh chúng em bị ảnh hưởng chung như nhau. Tuy nhiên, do điều kiện mỗi người là khác nhau nên chất lượng học tập cũng khác nhau. Ví dụ, bạn nào có điều kiện hơn thì máy móc, trang thiết bị, đường truyền tốt hơn sẽ đảm bảo việc học xuyên suốt. Những bạn thiếu điều kiện, đường truyền chập chờn, thiết bị hư hỏng liên tục… sẽ khiến việc học cũng như tinh thần giảm sút.

Nhiều khi gặp bài khó, nghe giảng chập chờn nên không hiểu, tìm trên youtube cũng chưa hiểu thế là ậm ừ cho qua… dần dần kiến thức bị hổng nhiều", Thảo My nói.

Tương tự, Tiến Hùng (ngụ quận Gò Vấp) cũng khá lo lắng về việc giành tấm vé vào trường công trong khi kiến thức đang bị hổng khá nhiều.

Nhiều học sinh lo lắng việc chênh lệch kiến thức sẽ khó khăn hơn trong việc giành tấm vé vào trường công. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Hùng cho biết, thời điểm học trực tuyến không có thầy cô, người thân kèm cặp nên em bị lơ là, học đối phó. Sau tết, khi đi học trở lại và nhận ra kiến thức không đảm bảo nên lên "chiến lược" tăng tốc học và ôn tập. Không may, "thử thách" lại ập đến khi Hùng liên tiếp 2 lần trở thành F0.

"Thú thật, học on-off liên tục nên em không tự tin chút nào. Hiện còn hơn một tháng vừa thi học kỳ 2, vừa ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 nên em áp lực lắm. Em nghĩ năm nay sẽ là một năm khó khăn với rất nhiều học sinh", Hùng nói.

Bắt đầu ôn tập từ ngày 16/5

HIện, các trường THCS đang bước vào đợt kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh lớp 9. Sau kỳ thi này, các trường sẽ tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức để học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đại diện Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) cho biết, trường có hơn 600 học sinh lớp 9 đang kiểm tra học kỳ 2. Từ ngày 16/5, trường sẽ tổ chức ôn tập học sinh lớp 9. Dự kiến thời gian ôn tập diễn ra trong 3 tuần.

Mỗi tuần, học sinh được học 4 buổi sáng để hệ thống hóa lại kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Về chi phí ôn tập, nhà trường dựa trên trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. 3 môn thi là Văn, Toán, Ngoại ngữ sẽ có mức phí là 200 ngàn đồng/môn.

Nhiều trường bắt đầu tổ chức ôn tập cho học sinh thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 16/5. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, hiện trường có khoảng 60% học sinh lớp 9 đã đăng ký tham gia ôn tập. Số còn lại là do học sinh có hướng khác như đi học nghề, học hệ giáo dục thường xuyên.

Về kiến thức của học sinh, lãnh đạo nhà trường cho biết khá lo lắng vì chất lượng thấp hơn mọi năm.

"Học sinh lớp 9 phải học trực tuyến suốt học kỳ 1, học kỳ 2 được học trực tiếp nhưng nhiều em trở thành F0, F1. Do đó, kiến thức của các em không thể tốt bằng những năm trước", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Trường THCS Hậu Giang (quận 11) có 354 em học sinh lớp 9 vừa hoàn tất việc kiểm tra học kỳ 2. Hiện giáo viên của trường đang chấm bài, hoàn tất điểm thi và tổ chức họp phụ huynh. Từ điểm số của học sinh, phụ huynh nắm được lực học để có thể chốt nguyện vọng để đăng ký vào lớp 10 công lập (hạn chót là ngày 9/5).

Nhà trường dự định sẽ ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh 10 từ ngày 16/5, sau khi hoàn tất chương trình lớp 9. Nhà trường dự kiến không thu học phí ôn tập từ ngày 16/5 cho đến hết tháng 5 vì học phí tháng 5, phụ huynh đã đóng.

Tương tự, tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Bình Tân), hơn 500 học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra xong học kỳ 2 xong. Nhà trường đang tính toán đến phương án ôn tập cho các em chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong đó, nhà trường đưa ra hai phương án, một là sẽ thu tiền học dựa trên số tiết được tăng thêm của từng môn (Văn tăng thêm 3 tiết, Toán tăng thêm 4 tiết và Ngoại ngữ tăng thêm 6 tiết). Hai là nhà trường không thu học phí của học sinh từ ngày 16/5 cho đến hết tháng 5. Việc ôn tập những ngày đầu tháng 6 có thể thu học phí dựa trên sự tự nguyện, thỏa thuận của phụ huynh.