Học sinh Hà Nội đi học lại sau Tết: Trường lì xì, chơi minigame, trường yêu cầu "xóa mọi vương vấn"

Sáng 15/2, học sinh Hà Nội chính thức quay lại trường học ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 8 ngày. Nhiều học sinh cho biết rất vui vẻ, háo hức đi học lại để gặp bạn bè và được thầy cô lì xì năm mới.

Trường THCS Mỹ Đình 1 trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Tào Nga

Em Trần Gia Bảo, lớp trưởng lớp 7A3, Trường THCS Mỹ Đình 1 háo hức được đi học. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Trần Gia Bảo, lớp trưởng lớp 7A3, Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Chúng em đã có một kỳ nghỉ thật vui và ý nghĩa bên gia đình. Hôm nay đi học lại rất háo hức vì được gặp lại thầy cô và bạn bè. Em và các bạn đã dậy thật sớm để đi học đúng giờ. Thay mặt lớp em đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cô giáo chủ nhiệm, mong cô nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc".

Học sinh vui mừng được cô giáo lì xì đầu năm. Ảnh: Tào Nga

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Thanh Trà, lớp 9, Trường THCS Mỹ Đình 1 kể lại: "Gia đình em ở Hà Nội nên không phải di chuyển về quê như các bạn. Tết vừa qua em tranh thủ thời gian rỗi giúp mẹ bán hàng. Đầu năm cả gia đình đi chúc Tết họ hàng và đi chùa. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên em rất vui và háo hức. Em thích nhất là tiết mục lì xì may mắn của cô giáo".

Mặc dù vui nhưng Trà và các bạn cũng không quên nhiệm vụ chính của mình là học tập. Trà kể: "Trước mắt chúng em còn có một kỳ thi vào lớp 10 đầy căng thẳng và cạnh tranh nên dù nghỉ Tết nhưng em vẫn dành nhiều thời gian để học ôn. Mục tiêu của em là vào Trường THPT Mỹ Đình. Tuần sau em lại bắt đầu khởi động học thêm và không quên học tập nghiêm túc ở lớp, ở nhà".

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 1 lì xì cho học sinh. Ảnh: Tào Nga

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 1 cho biết: "Trong ngày đầu đi học lại, các em rất hào hứng đến sớm, không khí vui nhộn tưng bừng và không có bạn nào uể oải. Các em mong mỏi được đi học, gặp lại bạn bè và được thầy cô giáo tặng lì xì".



Cô Hằng chia sẻ thêm, trường có 1.417 học sinh nhưng vắng 150 em do xin phép ở quê chưa lên hoặc đi du lịch. Cô Hằng lý giải, vì ngày đi học sát ngày cuối tuần nên nhiều gia đình tranh thủ nghỉ thêm ở quê hoặc đi du lịch cho trọn vẹn.

Cũng theo cô Hằng, để học sinh nghỉ Tết an toàn, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động để hướng dẫn an toàn trong cháy nổ, không sử dụng pháo, thực phẩm, giao thông và an toàn mạng xã hội trong thời gian nghỉ.

Học sinh được giáo viên cho chơi minigame trong tiết học đầu tiên. Ảnh: Tào Nga

Khi học sinh quay trở lại đi học, trường tổ chức các hoạt động để chào đón năm mới. Tại các lớp, thầy cô tổ chức các hoạt động chào đón học sinh năm mới, các bạn gửi lời chúc cho nhau, thầy cô lì xì cho học sinh. Thầy cô còn khởi động tiết học đầu tiên với minigame để các học sinh có hoạt động chào xuân, hướng đến tinh thần đoàn kết, sẻ chia, yêu thương cũng như phát huy năng lực tích cực trong hoạt động. Ngoài ra, bên cạnh các kiến thức cơ bản trong các tiết học, thầy cô cũng lồng ghép giáo dục truyền thống và tình yêu thương.

Sau màn khởi động, học sinh chính thức bước vào tiết học nghiêm túc. Ảnh: Tào Nga

Ngày đầu đi học, nhà trường mang đến cho các em tâm lý tươi vui, háo hức và không đặt nặng việc học. Trước Tết, các thầy cô giao phiếu bài tập nhỏ với những bài kiến thức trọng tâm cho các em để khai bút đầu xuân. Đối với học sinh lớp 9, sau nghỉ Tết lại chuẩn bị thi giữa kỳ nhà trường dạy chương trình buổi sáng chính khóa, buổi chiều sẽ học tăng cường để đảm bảo kiến thức.

Ngoài không gian chung trong trường, tại các lớp cũng trang trí rộn ràng đón học sinh đi học lại. Ảnh: Mai Linh

Học sinh tiểu học ở Hà Nội học thể dục trong ngày đầu tiên quay trở lại trường sau Tết. Ảnh: Tào Nga

Tuy nhiên, có trường lại yêu cầu nghiêm chỉnh ngay từ buổi học đầu tiên. Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie nêu quan điểm: "Tết no đủ, Tết thật sự vui tươi, thoải mái nhanh chóng đi qua. Truyền thống trường ta nhiều năm qua: học ra học, chơi ra chơi. Chơi Tết đã đủ đầy nên mọi người đến trường là dạy và học. Thầy mong muốn ngay từ tiết 1, thầy dạy và trò học thật sự nghiêm túc, mọi vương vấn về Tết không còn nữa".