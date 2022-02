Học sinh Hà Nội sẽ ăn bán trú ngay khi đi học trực tiếp trở lại?

Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo Sở GDĐT Hà Nội cùng Sở Y tế và các quận, huyện rà soát mọi điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán trú khi trẻ em mầm non, học sinh đi học trực tiếp trở lại. UBND TP Hà Nội có thể tính tới việc học trực tiếp luân phiên giữa các khối lớp thay vì học một buổi như hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp.

Bộ GDĐT cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non, học sinh trên nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các lớp, ưu tiên tổ chức ăn nghỉ tại lớp học. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn khu vực nhà ăn, bếp ăn và an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh. Ảnh: MOET

Trước đó, ngày 25/2, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tham dự phiên họp thứ 11 của Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Qua kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương trong cả nước về công tác mở cửa trường học trở lại, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, chủ trương kiên quyết mở cửa trường học đưa học sinh tới trường học trực tiếp đảm bảo an toàn nhìn chung được xã hội, nhà giáo, phụ huynh và các chuyên gia ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời. Lãnh đạo các địa phương đã thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt.

Tuy nhiên, việc mở cửa trường học trở lại cũng gặp một số khó khăn như số F0 là giáo viên, học sinh, sinh viên tiếp tục có diễn biến phức tạp. Một số địa phương có quan điểm khác nhau trong phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Đặc biệt là một bộ phận phụ huynh học sinh còn chưa yên tâm cho con em đi học trở lại trực tiếp, nhất là đối với học sinh mầm non và tiểu học (đối tượng chưa được tiêm vắc xin). Cùng với đó, nhân lực y tế trường học còn thiếu và yếu ở nhiều địa phương dẫn đến phải huy động hầu hết cán bộ, giáo viên kiêm nghiệm công tác phòng, chống dịch. Kinh phí cho việc mua sắm thiết bị phòng, chống dịch trong các cơ sờ giáo dục và vệ sinh sinh khử khuẩn còn thiếu.

Bộ GDĐT kiến nghị nhiều giải pháp đồng bộ đối với Quốc hội, Chính phủ để công tác mở cửa trường học trở lại thực sự an toàn và có chất lượng. Nhất là cần phải ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán việc đưa trẻ em mầm non, học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Quan tâm đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp.