Học sinh lớp 3 nguy kịch vì ngã từ tầng hai xuống đất: Hiệu trưởng nói gì?

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 22/9, trước giờ vào lớp học em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Ích Hậu) đứng chơi cùng 3 bạn ở lan can tầng hai của trường.



Tuy nhiên, khi đang đứng chơi tại đây thì em T. bất ngờ bị ngã xuống đất. Nạn nhân sau đó được giáo viên tại trường đưa đến trạm xá sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nam sinh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, ngực kín, dập phổi, tiên lượng xấu. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi chấn thương bụng kín và cho thở máy.

Vị trí học sinh rơi từ tầng hai xuống đất. (ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, thầy Thái Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ích Hậu cho biết đây là sự việc đau lòng, sự cố ngoài ý muốn, từ trước đến nay trường chưa bao giờ xảy ra tình trạng tương tự.

Theo thầy Chiến, nơi cháu T. ngã xuống là dãy phòng học hai tầng, được xây dựng hơn 10 năm về trước. Lan can cháu T. đứng chơi cùng nhóm bạn được lực lượng công an kiểm tra có độ cao 930mm, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Dãy nhà hai tầng nơi xảy ra sự việc.

“Thời điểm xảy ra sự việc đang trước giờ vào lớp nên các em có đứng chơi ở lan can. Một số bạn kể lại lúc đó em T. tay vịn ở lan can và đùa nghịch, do bất cẩn nên đã rơi xuống đất. Dù lan can đảm bảo theo tiêu chuẩn nhưng từ trước đến nay nhà trường luôn tuyên truyền các em không được đùa nghịch tại những vị trí đó để đảm bảo an toàn”, thầy Chiến cho biết.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ích Hậu cũng cho biết, nơi em T. rơi từ tầng hai xuống có độ cao khoảng 4m. Sau sự việc nhà trường sẽ xem xét lên kế hoạch lắp thêm một phần rào chắn bằng thép tại vị trí lan can để đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Đây là sự việc đau lòng, hiện phía trường vẫn đang phối hợp với công an tiếp tục làm rõ. Còn phía gia đình cháu T. cũng đang lo việc nên chưa có ý kiến gì. Hiện cháu đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, mong rằng sức khoẻ cháu sẽ sớm hồi phục”, thầy Chiến cho biết.