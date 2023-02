Sơn La: Phát huy hiệu quả "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Kịp thời PCCC ngay trong khu dân cư

Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC do Bộ Công an phát động nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy "thời điểm vàng", sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở… Mô hình được thành lập gồm các hộ gia đình liền kề nhau, mỗi hộ được lắp đặt 1 chuông báo cháy và được liên kết với nhau để bảo đảm các hộ đều nhận được tín hiệu báo cháy cùng lúc khi ấn bất kỳ nút ấn nào.

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC đã giúp xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra… hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.