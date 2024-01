Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp công nghệ cao

Qua thống kê, hiện nay cả nước có 51 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ NNPTNT công nhận, 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do các địa phương công nhận, 29 khu nông nghiệp công nghệ cao hoạt động tại 12 tỉnh/thành phố và cả nước có 53 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tính đến 31/12/2020), 1.700 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tính đến cuối năm 2020). Trong ảnh là PGS.TS Trần Văn Quang – Trưởng khoa Nông học chụp ảnh kỷ niệm với học sinh Trường THPT Mỹ Lộc (tác giả thực hiện Đề tài: Nghiên cứu và xác định giống lúa mang gen kháng nảy mầm trước gặt ở cây lúa Việt Nam do Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn). Ảnh: Mai Chiến.