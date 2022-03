Hội An: Độc đáo đổi vỏ nhựa lấy quà từ làng gốm nổi tiếng

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và du khách về rác thải nhựa, hình thành thói quen phân loại rác và hạn chế vứt rác thải nhựa ra môi trường đồng thời chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh", những ngày qua tại làng gốm Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam), Đoàn Thanh niên cơ sở Trung tâm VH-TT TP.Hội An đã tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ.

Với 2 - 15 vỏ chai, ly nhựa… mang đến, người dân và du khách ở TP.Hội An có thể đổi được các sản phẩm thủ công từ làng gốm Thanh Hà nổi tiếng cùng những sản phẩm lưu niệm truyền thống Hội An. Hoạt động được đông đảo người dân và du khách ở phố cổ Hội An hưởng ứng, tham gia.

Theo Đoàn cơ sở Trung tâm VH-TT TP.Hội An, trong ngày 25/3, chương trình đã nhận hơn 600 chai nhựa các loại của người dân và du khách đến đổi hơn 100 sản phẩm mỹ nghệ của làng gốm Thanh Hà.

Chị Ngụy Thị Hồng (trú phường Minh An, TP.Hội An) cho hay, chị đã gom các vỏ chai nhựa đã qua sử dụng của gia đình mang đến để đổi đồ gốm.

"Đây là hoạt động rất thú vị. Các cháu trong nhà cũng rất hưởng ứng, từ đó ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao", chị Hồng nói.

Tham quan Hội An, anh Nguyễn Minh Hạnh (trú TP.Đà Nẵng) cho biết, được trải nghiệm "đổi rác lấy quà" là kỷ niệm đáng nhớ.

"Vừa được du lịch vừa được tham gia những chương trình thiết thực để bảo vệ môi trường ai nấy đều thấy vui. Sau chuyến du lịch về, chúng tôi sẽ phát động các bạn trong công ty thực hiện gom rác đổi quà như thế này, để chung tay bảo vệ môi trường", anh Hạnh nói.

Bà Nguyễn Trần Phương Trinh, Phó bí thư đoàn Văn phòng hướng dẫn tham quan Trung tâm VH-TT TP.Hội An cho biết, chương trình được tổ chức từ nguồn quỹ của các đoàn viên nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022.

"Để giúp du khách hình thành thói quen phân loại rác và chung tay bảo vệ môi trường, trong thời gian tới các đoàn viên, thanh niên tại TP.Hội An sẽ tiếp tục tuyên truyền đến du khách, từ đó lan rộng hơn tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường", chị Trinh thông tin.