Hội An nằm đầu bảng điểm du lịch "giá hời" với du khách nước ngoài

Theo Travel Weekly, trong bối cảnh tăng giá trị đồng bảng Anh và chi phí du lịch tăng cao vùng Viễn Đông, đặc biệt là Hội An (Việt Nam) trở thành một "điểm du lịch giá hời" cho những du khách trong mùa đông năm nay. Theo thông tin từ The Post, vùng Viễn Đông được xem là điểm đến với giá trị tốt nhất trong thời gian này, và đồng nghĩa với việc khách du lịch sẽ phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn tới các điểm đến khác trên thế giới.

Báo cáo hàng năm về kỳ nghỉ đường dài của The Post đã chỉ ra rằng, những du khách đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ nắng mùa đông có thể có trải nghiệm tuyệt vời với mức giá rẻ hơn so với một năm trước tại hơn 88% điểm đến được khảo sát. Điều này cho thấy, du lịch đến vùng Viễn Đông, bao gồm Hội An sẽ đem lại mức giá hời nhất.

Hội An nằm đầu bảng điểm đến "giá hời" với du khách nước ngoài

Theo báo nước ngoài, Hội An, Việt Nam, đã trở thành một "món hời" cho những du khách trong mùa đông năm nay. Ảnh: IT.

Nghiên cứu này được The Post tổng hợp từ giá địa phương do đối tác báo cáo Travelbag và các văn phòng du lịch cung cấp. Resort Việt Hội An đã duy trì vị trí đứng đầu trong danh sách điểm đến rẻ nhất trong năm thứ 2 liên tiếp. Giá cả trong nước giảm và giá trị đồng tiền đồng giảm đã khiến chi phí giảm 19,2% kể từ mùa thu năm ngoái, với mức giá chỉ là 52,66 bảng Anh (1,5 triệu đồng) cho một gói combo dành cho khách du lịch như bữa tối ba món cho hai người và nhiều loại đồ uống, thấp hơn 11% so với các điểm đến khác tương tự.

So với các đối thủ gần nhất như: Bãi biển Mombasa, Kenya và Cape Town, Nam Phi... Hội An vẫn giữ vững vị trí là điểm đến rẻ nhất. Đồng shilling của Kenya hiện có giá trị bằng 1/3 so với đồng bảng Anh cách đây một năm, điều này đã giúp Mombasa Beach vượt qua Cape Town để chiếm vị trí á quân trong bảng xếp hạng năm nay.

Tương tự, giá cả giảm ở nhiều điểm đến khác tại vùng Viễn Đông, bao gồm Bali (thứ 4), Tokyo, Nhật Bản (thứ 5), Phuket, Thái Lan (thứ 7) và Penang, Malaysia (thứ 9). Với những khoản giảm giá này, du khách có cơ hội trải nghiệm những kỳ nghỉ đáng nhớ với ngân sách tiết kiệm hơn.

Có sự gia tăng ở một số điểm đến khác trên thế giới như: Cancun, Mexico; Tamarindo, Costa Rica và Punta Cana, Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, du khách có thể thấy sự tăng giá này không đáng kể khi so sánh với những điểm đến tại vùng Viễn Đông.

Dựa trên những thông tin trên, có thể thấy rằng, Hội An và các điểm đến tại vùng Viễn Đông là sự lựa chọn xuất sắc cho những ai muốn trải nghiệm kỳ nghỉ mùa đông tuyệt vời với ngân sách hợp lý. Khách du lịch đang có cơ hội tận hưởng những ngày nghỉ đáng nhớ với giá trị tốt và trải nghiệm du lịch thú vị tại Hội An và các điểm đến khác trong vùng Viễn Đông.