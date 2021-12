Hội An nói không với thịt chó, mèo: Quán ế ẩm, mong có chính sách hỗ trợ

Ngày 10/12, TP.Hội An ký kết thỏa thuận với Tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo trên toàn TP.Hội An.

Ghi nhận của Dân Việt sau khi Hội An nói không với thịt chó, mèo, một số hàng quán bán thịt chó trên địa bàn Hội An hiện vẫn mở cửa do chưa có quyết định cuối cùng, tuy nhiên lượng khách ít hơn mọi ngày.

Quán thịt chó Hà Thành ở Hội An vắng khách. Ảnh: Trương Hồng

Ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, chủ quán thịt chó ở phường Cẩm Châu, TP.Hội An) cho biết: Mỗi ngày quán ông bán từ 2 đến 3 con chó. Hai ngày qua, ông đã nghe thông tin là thành phố đã ký kết thỏa thuận không tiêu thụ thịt chó, mèo trên toàn thành phố trong 2 năm, đây cũng chỉ mới là thông tin chứ ông chưa nhận được thông tin chính thức từ chính quyền địa phương phổ biến.

"Tôi đã có thâm niên trong nghề bán thịt chó đã hơn 10 năm nay, quán tôi buôn bán có giấy phép kinh doanh hợp pháp và thịt chó được tôi nhập từ Đà Nẵng cùng một số tỉnh, thành đã làm sẵn về để buôn bán chứ không có giết mổ tại quán.

Nếu thành phố có hướng bảo vệ động vật này và không tiêu thụ như đã thỏa thuận thì tôi sẽ chấp hành. Chủ trương chung thì tôi chấp hành, nhưng thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho những hộ kinh doanh thịt chó có thể chuyển đổi nghề", ông Thành nói.

Người dân nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.Hội An rất ủng hộ việc không tiêu thụ thịt chó, mèo. Ảnh: Trương Hồng

Không chỉ có quán thịt chó của hộ ông Nguyễn Văn Thành vắng khách hai ngày qua, mà nhiều quán thịt chó Hà Thành trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Hội An hai ngày qua cũng vắng khách. Theo vợ chồng ông Thường (chủ quán), ông có nghe thông tin Hội An cam kết ngừng tiêu thụ thịt chó, mèo. Tuy nhiên, việc này sẽ gây khó khăn cho gia đình về kinh tế.

"Cả gia đình sống nhờ việc bán thịt chó, bây giờ thành phố nói dừng tiêu thụ, tôi không biết xoay xở như thế nào vì có 2 con nhỏ. Hiện nay, địa phương cũng chưa hề có thông báo cấm hay dừng bán", ông Thường thông tin.

Nhiều chủ quán bán thịt chó, mèo ở TP.Hội An đồng thuận việc thành phố này ký kết không tiêu thụ thịt chó, mèo. Tuy nhiên, họ cho rằng cần có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế. Ảnh: Minh An

Trong khi đó, một thực khách tên Phương đang dùng thịt chó tại một quán thịt chó chia sẻ: "Tôi mới biết thông tin TP.Hội An cam kết với một tổ chức về việc không tiêu thụ thịt chó, mèo. Việc địa phương cam kết dừng kinh doanh thịt chó, mèo, tôi nghĩ là việc nhân văn, ý nghĩa, đáng để nhân rộng trên cả nước. Tôi cũng không thường xuyên ăn thịt chó, nhưng khi thành phố cấm, tôi ủng hộ và sẵn sàng thực hiện việc không ăn thịt chó".

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hội An - cho biết: "Việc này chỉ mới ký kết văn bản ghi nhớ với FOUR PAWS, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu. Sau văn bản ký kết này, thành phố mới xin chủ trương của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có chủ trương thì thành phố mới xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để phối hợp hai bên cùng làm".

TP.Hội An đã ký kết thỏa thuận không tiêu thụ thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trương Hồng

Cũng theo ông Nguyễn Thế Hùng, quan trọng nhất hiện nay là việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng động. Còn mọi việc phải chấp hành tuân thủ của pháp luật, việc gì mà luật không cấm thì người dân có quyền làm, luật cho phép thì người được phép kinh doanh nếu hợp pháp.

Như Dân Việt thông tin, ngày 10/12, tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết loại bỏ thịt chó và mèo ra khỏi thành phố, đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử.

Trong những năm vừa qua, UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm việc cùng với FOUR PAWS, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, để xây dựng thỏa thuận này. FOUR PAWS đã hoan nghênh những bước tiến của UBND TP.Hội An trong việc bảo vệ chó, mèo và con người.

Đây là lần đầu tiên một thành phố của Việt Nam có hành động triệt để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 và kéo dài trong 2 năm.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn hiểm họa có thể bùng phát đại dịch.

Bà Julie Sanders - Giám đốc phụ trách Vật nuôi của FOUR PAWS - cho biết: "Đây là thời điểm quan trọng, mang tính khởi phát ở Việt Nam và trong khu vực. Mỗi năm Việt Nam có hơn 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. TP.Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp".