Hội nghị thanh niên Agribank năm 2024: Sức trẻ lan toả khát vọng

Phát huy sức trẻ, tinh thần “5 xung kích”, “6 khát vọng”, lực lượng thanh niên Agribank quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của Agribank.

Phát động phong trào thi đua “Thanh niên học tập theo Bác”

Đại diện Ban lãnh đạo và Đoàn thanh niên Agribank tại buổi lễ phát động Phong trào thi đua "Thanh niên học tập theo Bác.

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên Agribank đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bằng nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, các cấp bộ Đoàn trong hệ thống Agribank đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tổ chức các buổi các buổi tập huấn, nói chuyện, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng của Bác; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác…. Song song với đó, Đoàn thanh niên Agribank thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử, khu căn cứ địa cách mạng… để mỗi đoàn viên hiểu hơn về cuộc đời làm cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Đoàn thanh niên Agribank toàn hệ thống đã được tổ chức hoạt động bài bản, tích cực và toàn diện các mặt của công tác đoàn từ công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; công tác tuyên truyền giáo dục, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; phổ biến pháp luật, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 35 bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn chặt với lòng yêu ngành, yêu nghề, tinh thần tự hào thương hiệu và luôn có ý thức xây dựng phát triển thương hiệu Agribank tốt hơn mỗi ngày.

Việc học tập và làm theo lời Bác còn được cụ thể hóa thông qua thực hiện có hiệu quả các nội dung của hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, gắn với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh.

Với mục tiêu rèn luyện người đoàn viên "vừa hồng, vừa chuyên" theo lời dạy của Bác, các cấp bộ Đoàn trong toàn hệ thống không chỉ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên, mà còn chú trọng tổ chức các phong trào hành động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ việc nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động kinh doanh tại mỗi đơn vị, góp phần quảng bá thương hiệu Agribank một cách hiệu quả và thiết thực.

Thông qua các cuộc vận động và các phong trào tiêu biểu như: Phong trào thi đua "Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn", "Đảm nhận công trình phần việc thanh niên", "Sáng tạo trẻ", "Xây dựng chi đoàn văn hoá doanh nghiệp"… các cấp bộ Đoàn đã tạo nên những sân chơi đầy ý nghĩa, thiết thực, tạo cơ hội cho hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Các phong trào thanh niên được Đoàn thanh niên Agribank phát động, hướng dẫn và triển khai đến các cơ sở đoàn trong toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên Agribank có 01 tác phẩm giành giải Khuyến khích; Cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ” lần thứ 5 của Trung ương Đoàn, Đoàn Agribank đoạt giải Khuyến khích chung cuộc; Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở toàn quốc lần thứ I, năm 2023, Đoàn Thanh niên Agribank có 01 đồng chí xuất sắc đạt giải Ba chung cuộc.

Để hiện thực hóa công tác đoàn, phong trào thanh niên gắn với chuyên môn, mỗi đoàn viên thanh niên luôn có ý thức cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời hoàn thành thêm các phần việc thanh niên thông qua các chương trình, kế hoạch được Đoàn Thanh niên Agribank phát động triển khai trong toàn hệ thống. Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Đoàn Thanh niên Agribank đã xây dựng kế hoạch Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng về chuyển đổi số, sáng kiến khoa học, ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của Agribank; Chương trình thi đua triển khai mô hình Phòng giao dịch Thanh niên. Đây là hai ý tưởng hành động bám sát chủ trương đường lối của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ có thể đóng góp được nhiều hơn, thiết thực hơn vào công tác chuyên môn, qua đó tìm ra được những gương điển hình xuất sắc để phát huy hơn nữa những mặt tích cực của tuổi trẻ Agribank cả nước.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là điểm mạnh đối với Tuổi trẻ Agribank, trong năm 2023, toàn đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội giá trị 05 tỷ đồng, tham gia hiến 1.700 đơn vị máu, trồng mới 4.000 cây xanh và ra quân thực hiện 5 Ngày chủ nhật xanh. Khởi động năm 2024, Đoàn Thanh niên Agribank đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp Công đoàn cơ sở cùng cấp và các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức thành công các hoạt động ý nghĩa như: thăm các cụ già neo đơn, các mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho các em học sinh, tặng quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, con nuôi biên phòng và cho các cán bộ chiến sĩ tại các Đồn biên phòng,... tổng giá trị thực hiện công tác an sinh xã hội đạt hơn 8 tỷ đồng.

Bằng những phần việc thiết thực và cụ thể, tiếp bước các thế hệ thanh niên đi trước, đội ngũ thanh niên Agribank ngày nay không chỉ kế thừa truyền thống quý báu đó, mà còn luôn khát khao phấn đấu bằng những việc làm cụ thể để đạt được những ước mơ cao đẹp.

Lấy sức trẻ lan toả khát vọng thanh niên

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Agribank, Đoàn thanh niên Agribank đã tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Agribank và thanh niên với chủ đề “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn hệ thống, cũng là dịp cán bộ Đoàn được tham gia diễn đàn đối thoại trực tiếp với Ban Lãnh đạo để lắng nghe, chia sẻ về những vấn đề thanh niên quan tâm.

Đối thoại giữa Thường trực Đảng uỷ Agribank với đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình đối thoại, nhiều vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm nêu ra như: (i) Đề xuất các sáng kiến, giải pháp, góc nhìn của Thanh niên về các vấn đề của hệ thống như chiến lược phát triển của Agribank đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược chuyển đổi số, quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp; (ii) Những bất cập, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ các vấn đề của hệ thống; (iii) Đề xuất cơ chế, chính sách, môi trường làm việc cho cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn Agribank. Các ý kiến đã được Ban lãnh đạo Agribank trao đổi, cung cấp thông tin, phần nào giải đáp những đề xuất, nguyện vọng của thanh niên.

Các đồng chí đoàn viên thanh niên đặt các vấn đề đối với Ban lãnh đạo Agribank tại buổi tọa đàm

Thay mặt Ban Lãnh đạo Agribank, đồng chí Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình Đối thoại giữa Ban lãnh đạo Agribank với đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh việc tham gia công tác đoàn thanh niên, Chủ tịch Phạm Đức Ấn đề nghị lực lượng thanh niên Agribank luôn phát huy sự sáng tạo để các nhiệm vụ của công tác đoàn gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Agribank phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo và đưa ra những giải pháp, các hoạt động thiết thực để lực lượng thanh niên của Agribank phát triển mạnh mẽ hơn và đáp ứng được sự kỳ vọng của ngành.

Ông Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Chương trình.

Đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải luôn quan tâm, hỗ trợ, sẵn sàng đối thoại và giao những công việc quan trọng cho lực lượng thanh niên để khuyến khích sự cống hiến, thể hiện sự tin tưởng và luôn tạo điều kiện, động viên để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trước mỗi nhiệm vụ được giao; tập trung bồi dưỡng để có được nguồn nhân lực ưu tú, phát triển tổ chức Đảng lớn mạnh hơn, tạo ra những cán bộ nguồn cho ngành trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên Agribank luôn là diễn đàn quan trọng để các bạn trẻ có cơ hội nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đóng góp ý kiến, suy nghĩ, nêu sáng kiến, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn hệ thống.

Chương trình là hoạt động thường niên, với chủ đề được thay đổi theo từng năm nhằm nêu bật vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương mà các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề ra.