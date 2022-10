Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói về thị trường hàng tỷ đô

Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1.000 lãnh đạo các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu về chính sách, công nghệ Blockchain hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Trong những năm gần đây, Công nghệ chuỗi khối - Blockchain đã trở thành công nghệ tiên phong và đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Blockchain có tiềm năng rất lớn và đang nhanh chóng được ứng dụng vào hầu hết các ngành, cách lĩnh vực, tạo ra mô hình sản xuất kinh doanh mới, đem lại sự phát triển đột phá. Một số báo cáo cho thấy, thị trường Blockchain toàn cầu được định giá 4,67 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 7,18 tỷ USD năm 2022, và 163,83 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 56,3% trong giai đoạn này.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA (Chairman of VINASA Founding Council), Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ: “Blockchain có những đặc tính rất tuyệt vời là chống giả mạo, là minh bạch, là phi tập trung. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc tạo ra các Digital Twin (Sinh đôi số) trong thời đại chuyển đổi số toàn diện. Blockchain đang tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành. Năm 2021, lĩnh vực tài chính, 6.000 tỷ USD được giao dịch chỉ với 01 nền tảng Etherum, so với 1,250 tỷ USD trên Paypal, 13,000 tỷ USD trên VISA. Một loạt các quốc gia như UAE, Estonia, Luxembourg, Thụy Sỹ… đã đưa Blockchain vào quản lý dân cư, căn cước điện tử. IBM, Amazon, Mc Kinsey đã đưa Blockchain trong quản trị chuỗi cung ứng. Thế giới sẽ tiết kiệm được 450 tỷ USD thương mại hàng năm do hàng giả và giảm thiểu hàng trăm ngàn người tử vong với 10% thuốc giả khi ứng dụng Blockchain trong những lĩnh vực này.”

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện tại là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho blockchain. Các dự án blockchain được phát triển tại Việt Nam gây được tiếng vang trên thị trường thế giới, tạo ra nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ Blockchain hữu ích, thu hút nhiều nhà đầu tư. 200 doanh nghiệp Top đầu thế giới về Blockchain thì có hơn 10 là doanh nghiệp Việt Nam. Đây là tiền đề để các dự án blockchain tại Việt Nam tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng kiến tạo những hành lang cho các công nghệ mới phát triển phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng tới tạo ra những sự tăng trưởng đột phá. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2117/QĐ-TTg, ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư, trong đó có công nghệ Blockchain. Ngày 15/6/2021, tại Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain từ năm 2021 đến 2023. Chính phủ cũng có những chính sách ủng hộ mạnh mẽ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới như AI, Blockchain, VR/AR/XR…

Vietnam Blockchain Summit 2022 được định vị là một sự kiện thường niên quy mô quốc tế, nằm trong chuỗi các sự kiện Blockchain hấp dẫn nhất. Trong năm đầu tiên được tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 1.000 đại biểu, với hơn 50 diễn giả, trong đó có gần 150 đại biểu quốc tế đến từ hơn 30 nền kinh tế - là những cường quốc về công nghệ blockchain trong khu vực và trên thế giới như: UAE, Singapore, Malaysia, Đài Loan - TQ, Mỹ, Hàn Quốc… Vietnam Blockchain Summit 2022 quy tụ đông đảo các chuyên gia, các tên tuổi công nghệ blockchain hàng đầu thế giới và Việt Nam: Kyber Network, Gala Games, Sky Mavis, DFG, FTX, Binance, BNB Chain, Chainalysis, OKC, AAX…

Vietnam Blockchain Summit 2022 bao gồm nhiều hoạt động: Hội nghị, Triển lãm trưng bày các nền tảng, giải pháp Blockchain, networking. Các diễn giả sẽ tập trung bàn thảo sâu về: Xu hướng phát triển các nền tảng, công nghệ Blockchain; Phát triển nguồn nhân lực Blockchain cho Việt Nam; Khuyến nghị chính sách tiếp cận Blockchain… Gần 20 phiên tọa đàm, trò chuyện công nghệ blockchain (Fireside chat) sẽ được diễn ra tập trung bàn thảo những nội dung, xu hướng này, nổi bật như: Tối ưu hóa sức mạnh của Blockchain trong doanh nghiệp; Ứng dụng Blockchain trong quản lý, điều hành để kiến tạo các mô hình kinh doanh mới tại các thị trường mới nổi; Chiến lược Web3; Tác động của Stablecoins và CBDC đến tương lai ngành tài chính; Góc nhìn tổng quan về NFTs; DAOs; Tạo giá trị trong Metaverse…

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ tại sự kiện : “Trong khi cơ sở dữ liệu truyền thống chỉ theo dõi hồ sơ cho các thực thể đơn lẻ, blockchain kết nối một nhóm các thực thể và cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa giữa nhiều bên liên quan độc lập. Chính vì thế mà công nghệ blockchain đang mở ra những ứng dụng mới trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh Blockchain lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam hôm nay sẽ tạo ra các kết nối hiệp thương công nghệ, đóng góp vào sự thúc đẩy nên kinh tế số trong thời gian tới. Sự kiện sẽ phổ cập đầy đủ các tính năng đặc biệt của công nghệ này và ghi nhận đề xuất phù hợp về chính sách tuân thủ khi các tổ chức trong nước và quốc tế phát triển mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.”

Trong tương lai, khi công nghệ blockchain làm cơ sở hạ tầng kinh tế, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay còn được gọi là CBDC sẽ là bước tiến cần thiết trong các thương mại tiền tệ hợp pháp giữa các quốc gia trên thế giới. Lúc này, CBDC sẽ được thiết kế như một nền tảng dịch vụ tài chính nhằm thu hẹp nhiều khoảng cách trong hệ thống thị trường số ngày nay”.

Trong những năm qua, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, để duy trì được sự tăng trưởng một cách bền vững thì cần những sáng tạo mới, những giải pháp mới mang lại sự đột phá. Việt Nam cũng đang thực hiện chuyển đổi số toàn diện quốc gia, những công nghệ mới có thể tạo ra được những sự tăng trưởng, phát triển đột phá được luôn được quan tâm từ các cấp lãnh đạo. Công nghệ Blockchain có thể đem lại điều này. Vietnam Blockchain Summit với sự quan tâm lớn của các học giả, các chuyên gia, các lãnh đạo cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ bàn thảo tích cực, tìm ra những hướng đi mới, những sáng tạo mới, cũng kết nối để tạo ra sự đột phá thực sự theo đúng tiềm năng của công nghệ Blockchain, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng.

Thông tin thêm: Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường công nghệ blockchain toàn cầu được định giá 5,92 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 85,9% từ năm 2022 - 2030. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo báo cáo của MarketsandMarkets, thị trường thiết bị liên quan đến blockchain tại Việt Nam dự kiến đạt giá trị gần 2,5 tỷ USD vào năm 2026, tăng gấp 5 lần quy mô so với năm 2021. Trong số top 200 công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain, có 7 doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập. Việt Nam cũng là 1 trong 5 quốc gia đi đầu về blockchain, hiện có khoảng 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu USD, và có cũng đã xuất hiện những startup kỳ lân của Việt Nam trong lĩnh vực này. Việt Nam có mức độ chấp nhận khá cao với các giao dịch tiền mã hóa. Theo báo cáo Global Crypto Adoption Index) 2021, Việt Nam đã tăng trưởng 881% so với năm trước để xếp thứ nhất trên tổng số 154 quốc gia ở bảng xếp hạng này. Theo Chainalysis, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, các hoạt động giao dịch tiền điện mã hóa ở Việt Nam về giá trị lên tới 112, 6 tỷ USD, vượt trên cả Singapore (101 tỷ USD). Một báo cáo của Tripple A cho thấy, Việt Nam có đến gần 6 triệu người sở hữu loại tài sản này. Tuy nhiên, việc đào tạo nhận thức và nguồn nhân lực phát triển blockchain tại Việt Nam một cách bài bản mang tính chiến lược đang bị bỏ ngỏ. CDBC: Central Bank Digital Currency