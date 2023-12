Dự lễ phát động có Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh – Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận cùng 1.000 cán bộ chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên, học sinh địa phương.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên, học sinh ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, Việt Nam là 1 trong 12 trung tâm đa dạng sinh học và cũng là 1 trong 16 quốc gia sở hữu đa dạng sinh học cao nhất trên toàn cầu với nhiều nguồn gen quý, hiếm.

Riêng Ninh Thuận là địa phương có nhiều thắng cảnh đẹp với bờ biển dài hơn 100km. Dọc bờ biển có nhiều bãi tắm hoang sơ như Bình Sơn, Ninh Chử, Vĩnh Hy… thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng hằng năm.

Ngoài ra, khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa là nơi có hệ động thực vật đa dạng nhất Việt Nam, là 1 trong 9 di sản thiên nhiên của Thế giới và là điển hình của vùng biển nhiệt đới như rạn san hô, bãi cát.

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đức Cường

"Thông qua lễ phát động hôm nay, lực lượng CAND nói chung muốn gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta…", Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt cho hay.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng bộ thiết bị bảo vệ môi trường cho Vườn Quốc gia Núi Chúa, tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã biển Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Hải. Ảnh: Đức Cường

Sau lễ phát động, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, và đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường và tham gia vệ sinh môi trường biển tại Vườn Quốc gia Núi Chúa.