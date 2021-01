Hơn 12.000 hội viên, nông dân Thủ đô được tiếp vốn

Vượt khó phát triển kinh tế

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP.Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết: Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động của đại dịch Covid-19, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác và phong trào nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp.

Mô hình trồng nho Hạ đen của hội viên nông dân huyện Đan Phượng được đầu tư vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.Hà Nội và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H

Với những kết quả tích cực đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân, Hội ND TP.Hà Nội được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.



Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020. Sau phát động, có 258.932 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 184.446 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân xây dựng 25 hợp tác xã, 804 tổ hợp tác và mô hình kinh tế tập thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động tổ chức Hội gắn với triển khai đề án xây dựng, hình thành các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã thành lập và ra mắt 835 tổ hội và 49 chi hội nghề nghiệp với 10.481 thành viên trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Phấn đấu thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã xây dựng hơn 400 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp hơn 48 tỷ đồng, hơn 54.000 ngày công, hiến 5.000m2 đất xây dựng nông thôn mới… Thông qua các hoạt động đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác xây dựng nông thôn mới của toàn thành phố.

Một trong những nét nổi bật của Hội ND TP.Hà Nội năm 2020 là, các cấp Hội tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2020, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ra quyết định giải ngân 257,9 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của 694 dự án cho 12.305 hộ vay, trong đó có 81 mô hình điểm về phát triển mô hình kinh tế tập thể, xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đạt trên 654 tỷ đồng. Hà Nội là 1 trong những địa phương có nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất, số lượng hội viên nông dân hưởng lợi lớn nhất cả nước.

Hội cũng tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, tọa đàm về vận động nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung…

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Hội ND TP.Hà Nội xác định chủ đề hành động năm 2021 là: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân".

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội, cán bộ và hội viên nông dân thành phố trong năm qua. Phát huy những kết quả đạt được, bà Phạm Hải Hoa đề nghị các cấp Hội ND trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện tốt 9 hoạt động trọng tâm với 34 chỉ tiêu đua đề ra năm 2021. Trong đó, Hội ND TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.