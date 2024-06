Hơn 1.300 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 tại TP.HCM

Trong đó, có 145 học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao; 100 học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao thuộc danh mục của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 6 học sinh đạt giải cấp quốc gia về văn hóa; 100 học sinh khuyết tật thể chất và 977 học sinh khuyết tật trí tuệ.



Hơn 1.300 học sinh tại TP.HCM đã được tuyển thẳng vào lớp 10. Ảnh: Mạnh Tiến

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đối tượng tuyển thẳng được Sở GD&ĐT quy định một số trường hợp như: Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại TP.HCM và là học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh đạt các điều kiện: Đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT cử tham gia dự thi hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tham gia dự thi.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 là các trường hợp học sinh đạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ VH-TT&DL tổ chức hoặc do Bộ VH-TT&DL cử dự thi sẽ do Hội đồng xét tuyển thẳng xem xét.

Thí sinh tập trung nghe sinh hoạt quy chế thi tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1. Ảnh: Mạnh Tiến

Sáng nay 6/6, hơn 98.600 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Theo lịch, buổi sáng thi môn Văn với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.



