Hơn 200 "ngự miêu" giữ nhiệm vụ đặc biệt gì ở Tử Cấm Thành?

Tử Cấm Thành là một cung điện tráng lệ được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1406 đến năm 1420. Nó nằm ở trung tâm Hoàng Thành Bắc Kinh, từng là nhà của các Hoàng đế và người thân với 980 tòa nhà, 9.999 phòng và có diện tích rơi vào khoảng 72 ha (hơn 180 mẫu). Năm 1987, Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987, đồng thời nó cũng là công trình kiến trúc cổ bằng gỗ được bảo tồn lớn nhất thế giới. Được định giá hơn 70 tỷ đô la Mỹ, không còn nghi ngờ khi Tử Cấm Thành trở thành cung điện và phần bất động sản đắt đỏ bậc nhất lịch sử nhân loại.

Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành ngày nay chứa vô số những món đồ cổ quý giá và luôn cần một lực lượng bảo vệ thực sự đắc lực. Do đó, ở đây có một đội quân an ninh bao gồm hơn 200 "thị vệ" canh gác bảo vệ đêm ngày, được gọi với cái tên vô cùng quyền quý, đó là "ngự miêu" (mèo hoàng gia). Đội bảo an này bao gồm hơn 200 con mèo hoang, thường túc trực quanh Bảo tàng Cung điện để ngăn chặn những con chuột xâm phạm đến các món bảo vật vô giá ở nơi đây.

Ngự miêu

Những "thị vệ mèo" này thường xuyên được tuyển dụng, chúng thường là những con mèo hoang sống vật vờ ngoài đường phố. Tuy nhiên, một vào trong số đó lại có xuất thân không hề tầm thường khi có tổ tiên là thú cưng hoàng gia xưa. Giống như những "nhân viên toàn thời gian" ở Tử Cấm Thành, "ngự miêu" sẽ được các nhân viên chăm sóc, tiêm phòng và bảo vệ sức khỏe một cách cẩn thận bởi trải qua nhiều thời kì, chúng vẫn luôn là một phần quan trọng trong việc bảo tồn di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của Trung Quốc.

Trên thực tế, mèo không chỉ là thú cưng của con người mà trong nhiều trường hợp, chúng còn được giao cho nhiều trọng trách quan trọng. Có thể kể đến các "sĩ quan mèo" trên hạm đội tàu chiến Nga có nhiệm vụ săn chuột và trông chừng người lạ lảng vảng gần tàu hay mèo trinh sát được huấn luyện để sử dụng trong các cuộc chiến tranh...