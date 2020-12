Hơn 6 nghìn bị hại và sự thật "những lời có cánh" của "bộ sậu" Liên Kết Việt

"Chiêu" tạo dựng, cung cấp thông tin gian dối

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Lê Xuân Giang - Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) cùng các đồng phạm đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều bị hại.

Các đồng phạm với Lê Xuân Giang gồm có các cựu lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt là Lê Văn Tú – cựu Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt, Nguyễn Thị Thủy - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt.

Ngoài ra còn có các thành viên nhóm phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường.

Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đề do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành hoạt động.

Lê Xuân Giang cùng "bộ sậu" của Công ty Liên Kết Việt đã thông tin sai lệch tới rất nhiều người để tạo lòng tin, sau đó lôi kéo họ nộp tiền vào công ty đa cấp.

Theo đó, Công ty BQP thành lập ngày 27/4/2005, Lê Xuân Giang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Công ty Liên Kết Việt thành lập ngày 8/6/2010, người đại diện theo pháp luật là Lê Xuân Giang (tên gọi khách là Lê Xuân Hà).

Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, trong khoảng từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Cụ thể như Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; Công ty BQP là Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc Phòng, là công ty của Bộ Quốc Phòng; Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc Phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.

Chúng còn thông tin sai lệch rằng Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được Lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM tặng bằng khen cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thực chất, các bằng khen, giấy chứng nhận đều do chính Lê Xuân Giang đã làm giả.

Lê Xuân Giang đã làm giả bằng khen của cả Thủ tướng Chính phủ để lấy lòng tin từ các bị hại.

Sau khi tạo lòng tin về Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP, về hàng hóa kinh doanh đa cấp và uy tín trong hoạt động kinh doanh của các công ty này, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung, Trường đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt, nhằm được hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao do chế độ trả thưởng các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can này đặt ra.

Để lôi kéo, chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị hại đóng vào Công ty Liên Kết Việt, các quy định trái pháp luật về hoạt động đa cấp được đặt ra như chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng.

Lê Xuân Giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ tiền lôi kéo người tham gia mới, từ những khoản tiền của những người tham gia trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, với số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Nộp 7 triệu, nhận thưởng hơn 400 triệu?

Cùng với việc thuyết trình, quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt như đã nêu trên, Lê Xuân Giang cùng đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai liên tục trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu, chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn.

Như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng.

Để mở rộng mạng lưới lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, Giang cùng đồng bọn còn cho mở các đại lý của Công ty Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các đối tượng này lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương.

Với cách thức, phương pháp, thủ đoạn như trên, sau 1 năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới, phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh thành.

Chúng lôi kéo được hơn 6000 bị hại tại 49 tỉnh, thành tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp, đã nộp cho Lê Xuân Giang và Công ty Liên Kết Việt hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn 2 nghìn tỷ đồng thu được của các bị hại, sau khi trừ đi số tiền chi trả hoa hồng, tiền thưởng, tiền nuôi bộ máy hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng bọn chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng.