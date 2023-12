Hỗn loạn từ sân bóng đến khách sạn, CLB Bình Định đối diện án phạt

Chạm trán CLB Bình Định tại sân Quy Nhơn ở vòn 5 V.League, Thanh Hóa đã có màn thể hiện ấn tượng khi vượt lên dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Doãn Ngọc Tân, Rimario và Lâm Ti Phông.



Khoảng thời gian còn lại, Alan và Đỗ Thanh Thịnh nỗ lực rút ngắn cách biệt cho đại diện Nam Trung Bộ nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ tránh khỏi thất bại 2-3 chung cuộc.

Đáng chú ý, xuất phát từ một tình huống va chạm giữa Rimario và trung vệ Marlon của Bình Định, máu đã đổ bên phía cầu thủ đội chủ nhà trong khi chân sút Thanh Hóa cũng có hành động khiêu khích CĐV đối phương.

Trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa đã diễn ra xô xát từ trên sân đến khán đài. Ảnh: CLB Bình Định.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên hỗn loạn, một số người hâm mộ còn tính tràn xuống sân để "tính sổ" với Rimario và họ đã có những xô xát với lực lượng cảnh sát cơ động làm việc trên sân.

Không dừng lại ở đó, 1 bộ phận CĐV còn bao vây chiếc xe bus chở cầu thủ đội khách và tìm đến tận khách sạn mà họ đang đóng quân để giải quyết mâu thuẫn. Theo điều 67 Vi phạm công tác tổ chức của Quy định kỷ luật bổ sung do VFF ban hành năm 2023, VFF sẽ phạt CLB tổ chức sân từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu để xảy ra các tình trạng làm mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của VFF và VPF và đây có thể là hình phạt mà CLB Bình Định phải đón nhận khi để xảy ra sự cố trên.