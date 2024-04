Nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới, Jon Bon Jovi đã chia sẻ lại câu chuyện về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh với Dorothea Bongiovi, người bạn đời gắn bó từ thời học chung phổ thông.



Năm 1989, khi Bon Jovi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với album "Slippery When Wet" và "New Jersey", anh bất ngờ quyết định kết hôn với Dorothea. Lúc ấy, họ chỉ mới đính hôn và Bon Jovi đang trong chuyến lưu diễn cùng ban nhạc.



"Chúng tôi ở Los Angeles và tôi nảy ra ý tưởng đi đến Las Vegas ngay lập tức. Bạn gái tôi đồng ý, và thế là chúng tôi bay đến đó. Tài xế taxi chính là người chứng kiến cho hôn lễ vội vàng của chúng tôi", Bon Jovi nhớ lại.

Hôn nhân kéo dài 35 năm đầy ngẫu hứng của Bon Jovi

Quyết định táo bạo này khiến nhiều người bất ngờ, từ gia đình, bạn bè đến cả quản lý và ê-kíp của Bon Jovi. Tuy nhiên, Bon Jovi khẳng định đó là điều đúng đắn: "Chúng tôi đã làm đúng".

Bon Jovi và vợ kết hôn sau một quyết định chớp nhoáng. Ảnh: People.

Bất chấp những lời đàm tiếu, Bon Jovi và Dorothea đã chứng minh cho mọi người thấy tình yêu bền chặt của họ. Họ cùng nhau nuôi dạy 4 người con và thành lập Quỹ Tâm hồn JBJ, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ nhà ở và bữa ăn cho người khó khăn.



Dorothea luôn là hậu phương vững chắc cho Bon Jovi, đặc biệt trong giai đoạn anh gặp vấn đề về dây thanh âm suýt đánh mất cả sự nghiệp. "Niềm vui là điều bạn phải tự tạo ra. Và giờ đây, tôi đã tìm thấy nó", Bon Jovi chia sẻ.

Tình yêu và hạnh phúc gia đình chính là nguồn cảm hứng cho album mới nhất của Bon Jovi mang tên "Forever". "Điều quan trọng thực sự trong cuộc sống là gì? Đó là tình yêu, lòng trung thành và những điều khiến bạn dậy mỗi ngày và tràn đầy năng lượng", Bon Jovi khẳng định.

Jon Bon Jovi (tên thật là John Francis Bongiovi Jr.) sinh ngày 2/3/1962 tại New Jersey, Hoa Kỳ. Là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà thiện nguyện, Bon Jovi được biết đến là thủ lĩnh và giọng ca chính của ban nhạc rock Bon Jovi, một trong những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời đại với hơn 130 triệu album được bán ra trên toàn thế giới.

Bon Jovi bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ thuở thiếu niên và thành lập ban nhạc Bon Jovi vào năm 1983. Album đầu tay "Bon Jovi" (1983) tuy không gặt hái thành công vang dội nhưng đã đặt nền móng cho sự bứt phá sau này.

Cặp đôi đã có 35 năm chung sống hạnh phúc. Ảnh: People.

Năm 1986, Bon Jovi vụt sáng với album "Slippery When Wet", đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao làng nhạc rock. Album tiếp theo là "New Jersey" (1988), càng khẳng định vị thế của Bon Jovi với những bản "hit" đình đám như: "Livin' on a Prayer" và "Bad Medicine".

Bon Jovi còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: "Moonlighting" (1985), "No Escape" (1994) và "Cry Baby" (1990). Anh cũng là nhà đầu tư thành công và sở hữu đội bóng Philadelphia Soul thuộc Giải bóng bầu dục Arena.

Với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy và cuộc sống hôn nhân viên mãn, Jon Bon Jovi là biểu tượng cho tình yêu, đam mê và sự cống hiến. Âm nhạc của anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và sẽ còn tiếp tục vang mãi theo năm tháng.