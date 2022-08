1. Yêu cầu chồng thấu hiểu mình



Không ít anh chồng có tính gia trưởng, luôn cho mình cái quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà mà chẳng cần bàn bạc với vợ.

Không chỉ vậy, họ còn luôn áp đặt vợ phải làm theo ý của mình, thậm chí bắt vợ từ bỏ công việc để về nhà mặc tạp dề, quanh quẩn nơi góc nhà.

Tuy nhiên, nếu vợ nhu mì mà răm rắp làm theo, không bao giờ phản bác lấy một lời thì chồng sẽ càng bỏ qua cảm xúc của người vợ.

Vì vậy, muốn hôn nhân hạnh phúc thì người vợ nên tỏ rõ thái độ, nói rõ cho chồng biết mình muốn gì, cần gì, đừng để anh sai khiến cuộc đời mình.

Muốn hạnh phúc thì người vợ nên tỏ rõ thái độ, nói rõ cho chồng biết mình muốn gì, cần gì, đừng để anh sai khiến cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)

Hãy nhớ rằng, bạn cũng là một người độc lập, có những mối quan hệ riêng, ước mơ riêng. Hơn nữa, nếu không có sự đồng hành và thấu hiểu của chồng, liệu bạn có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không? Bạn nhất nhất chiều theo chồng, hi sinh vì anh ta nhưng có chắc bạn sẽ được anh trân trọng?



Nói tóm lại, muốn hôn nhân hạnh phúc thì cần bắt đầu bằng việc đôi bên tôn trọng và thấu hiểu nhau.

Cho nên, nếu có điều gì không hài lòng, bạn nên thẳng thắn nói chuyện với chồng để cả hai cùng nhau khắc phục, thống nhất quan điểm, có như vậy thì vợ chồng mới thấu hiểu nhau, có sự đồng hành lâu dài được.

2. Yêu cầu chồng biết ơn

Sau khi kết hôn, không ít chị em đều mặc định rằng việc nhà là việc của vợ, chồng có giúp được thì tốt, không thì thôi, bởi chồng đi làm vất vả cả ngày rồi, tối về anh nên được nghỉ ngơi còn bản thân chịu khó một chút cũng chẳng sao.

Vậy là mọi việc nhà từ giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con cái,… đều đổ hết lên đầu người vợ.

Không có gì sai nếu vợ hi sinh cho gia đình, nhưng người vợ đừng để sự hi sinh đó là vô nghĩa. (Ảnh minh họa)

Nhưng, điều này sẽ khiến chồng dần dần quen với sự hi sinh của vợ, khiến họ mặc định đó là trách nhiệm và bổn phận của vợ. Cho nên, có rất nhiều người đàn ông chưa bao giờ mở miệng khen ngợi vợ mình, thậm chí họ còn trách móc, than phiền và so sánh vợ mình với vợ người khác.



Không có gì sai khi bạn hi sinh cho gia đình, nhưng nếu bạn đánh mất chính mình trong sự cho đi vô tận thì dần dần chồng cũng sẽ chán bạn mà thôi.

Vì vậy, phụ nữ nên nhớ rằng dù bạn có yêu chồng nhiều đến mấy thì đừng quên nhận lòng biết ơn từ chồng, hãy để chồng biết những việc mình đang làm, những gì mình đã hi sinh cho gia đình để anh ấy biết ơn bạn.

3. Yêu cầu tiền bạc, vật chất

Ở đời, có rất nhiều người phụ nữ bản lĩnh, họ có thể tự lo cho bản thân và gia đình, thậm chí sẵn sàng chi tiền cho đàn ông. Tuy nhiên, cuối cùng họ nhận lại được gì? Có thể là hạnh phúc, nhưng có lẽ nhiều hơn là sự đòi hỏi ngày càng tăng lên của chồng và gia đình nhà chồng.

Đàn ông càng chi tiền nhiều cho vợ thì chứng tỏ anh ta càng trân trọng vợ, nên bạn đừng quên đòi hòi chồng về tiền bạc, vật chất. (Ảnh minh họa)

Dù là đang yêu hay đã kết hôn, phụ nữ cần chủ động yêu cầu người đàn ông của mình một khoản tiền bạc. Nên nhớ rằng, đàn ông chi tiền cho bạn càng nhiều thì anh ta sẽ càng trân trọng và yêu thương bạn, càng không muốn mất bạn.



Tuy nhiên, người phụ nữ cũng cần phải có chừng mực, đừng lúc nào cũng đòi hỏi chồng đưa tiền, mua quà cáp cho mình. Nếu không, đàn ông sẽ có suy nghĩ khác không hay về bạn, thậm chí tỏ ra khinh thường bạn.