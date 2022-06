Honda Air Blade 160 2022 vừa ra mắt đã bị đại lý bán chênh giá gần 10 triệu đồng, khách hàng ngao ngán

Ra mắt vào nửa cuối tháng 5/2022, Honda Air Blade 160 là chiếc xe nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng xe máy ở Việt Nam. Mẫu xe này sử dụng động cơ mới, thiết kế khỏe khoắn và nhiều công nghệ tiện ích.

Cũng giống như nhiều dòng xe khác của Honda, Honda Air Blade 160 2022 đang bị các đại lý tự ý đẩy giá chênh cao so với đề xuất của nhà sản xuất.

Honda Air Blade 160 2022 bị đại lý đẩy giá. Video P.V.

Ngày 31/5 vừa qua, Honda Air Blade 160 đã về đại lý chính hãng (Head) và mở bán chính thức mở bán.

Khi ra mắt, mức giá đề xuất của Honda Việt Nam dành cho mẫu xe tay ga này gồm: Honda Air Blade 160 Tiêu chuẩn giá 55,99 triệu đồng và 57,19 triệu đồng dành cho bản Đặc biệt. Mặc dù vậy, khách hàng sẽ không thể mua Honda Air Blade 160 với giá trên mà sẽ phải chênh thêm 1 khoản.

Honda Air Blade 160 "đội giá" cao tại đại lý Honda Vitan. Ảnh P.V.



Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, tại một số đại lý trên địa bàn Hà Nội, giá xe Honda Air Blade 160 chênh đáng kể.

Cụ thể, Honda Air Blade 160 Tiêu chuẩn hiện đang được báo giá hơn 60 triệu đồng, tức chênh hơn 5 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong khi đó, bản Đặc biệt của Honda Air Blade 160 có giá hơn 62 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, số lượng xe Honda Air Blade 160 về đại lý nhỏ giọt nên khách hàng muốn mua xe thậm chí phải đợi. Tại đại lý xe Cường Ngân (Trần Nhân Tông), nhân viên không báo giá xe chính xác, và chỉ trả lời "sang tuần mới có xe".

Cụ thể hơn, tại đại lý Honda Vitan tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội thì được báo giá Honda Air Blade 160 Tiêu chuẩn giá bán 60 triệu đồng và bản Đặc biệt có giá 64 triệu đồng, tức cao hơn 7 triệu đồng. Đây dường như là mức giá chung mà các đại lý thông báo để bán xe đến tay khách hàng.

Đồng thời, Honda Air Blade 160 hiện cũng chưa có sẵn tại đại lý này, khách hàng muốn mua phải đặt trước và chờ đến giữa tháng 6 xe mới về.

Vì sao Honda Air Blade 160 bị "đội giá"

Lý giải về việc chưa có xe Honda Air Blade 160 giao ngay và giá cao hơn so với giá đề xuất, nhân viên của Honda Vitan cho biết, hiện nay nhà máy đang thiếu linh kiện lắp ráp nên số lượng xe hạn chế. Do số lượng xe về đại lý nhỏ giọt, xe nào về là hết xe đấy nên khó tránh khỏi việc giá xe cao hơn so với giá để xuất của Honda Việt Nam.

Số lượng xe Honda Air Blade về nhỏ giọt. Ảnh P.V.

Không chỉ Honda Air Blade 160, nhiều dòng xe khác của Honda như Vison, Lead, Honda SH Mode cũng chung tình trạng bị "đội giá" lên cao so với giá đề xuất của Honda Việt Nam.

Các dòng xe máy của Honda đều có mức giá cao khiến người dùng chịu thiệt thòi khi không thể mua xe đúng giá.

"Là một người trẻ nên tôi khá thích dòng Honda Air Blade 160 mới ra mắt. Thiết kế của xe khá hài hòa, nhiện ích và sử dụng động cơ mới nên tôi cảm thấy khá thích thú. Tuy nhiên, tham khảo nhiều đại lý, thấy giá xe cao hơn mức công bố mà hiện nay cũng chưa có giá mà muốn mua phải chờ nên tôi cũng đang rất phân vân. Tuy nhiên, cũng sợ một thời gian nữa, Honda Air Blade 160 khan hàng lại giá cao hơn", anh Phan Ngọc (Xuân Đỉnh - Hà Nội) chia sẻ.

Tình trạng đại lý chính hãng Honda Head tự ý đẩy giá xe máy lên cao so với giá đề xuất của Honda Việt Nam không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Honda Việt Nam vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Được biết, Honda Air Blade 160 được hãng xe Nhật Bản trang bị động cơ 156,9cc, eSP+ xi-lanh đơn, 4 van sản sinh công suất 15,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút, tăng hơn 2 mã lực so với thế hệ cũ.

Tại Việt Nam, Honda Air Blade là dòng xe bán chạy nhất phân khúc so với các đối thủ như Yamaha FreeGo và Yamaha NVX.