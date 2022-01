Honda Civic 2022 đã về Việt Nam số lượng lớn, dự kiến ra mắt ngay quý I

Honda Civic thế hệ mới đang là mẫu xe được mong chờ về Việt Nam thời quan qua. Thực tế, giới tư vấn bán hàng cũng cho biết, những chiếc Civic cũ cuối cùng đang được xả hàng với mức giá giảm sâu càng chứng ngày thế hệ mới ra mắt không còn xa, có thể ra mắt ngay quý I năm nay.

Honda Civic tại cảng với phần đầu xe sử dụng đèn pha LED.

Hồi giữa năm, Honda Civic 2022 cũng đã lộ diện khi đang trong quá trình đăng kiểm tại một sơ sở kiểm định khí thải tại Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều khả năng do lô xe cũ chưa bán hết nên thương hiệu Nhật Bản vẫn "ém hàng" chưa ra mắt Honda Civic All New ngay.

Những hình ảnh mới nhất về Honda Civic 2022 được chụp tại cảng cho thấy, số lượng lớn xe nhập khẩu đã về nước chờ ngày ra mắt. Các tín đồ của dòng xe này đã soi ra thiết kế của Civic dù xe không lộ diện hoàn toàn.

Mặc dù vậy, thiết kế hoàn toàn mới với cụm đèn pha LED chia khoang, bộ mâm dạng cánh hoa 5 chấu kép đặc trưng của Honda Civic 2022 đã ra mắt Thái Lan thì khó lẫn vào đâu được.

Honda Civic tại cảng với phần đuôi xe và la-zăng lộ diện.

Ở thế hệ thứ 11, Honda Civic đời mới sở hữu ngoại hình thay đổi với phong cách lịch lãm hơn thay vì trẻ và góc cạnh như trước. Mẫu sedan hạng C này tiếp tục có phiên bản thể thao RS giúp người dùng có nhiều tùy chọn hơn.

Tại Thái Lan, Honda Civic 2022 được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm:

- Honda Civic EL - Giá 964.900 baht (tương đương khoảng triệu 662 đồng)

- Honda Civic EL + - Giá 1.009.900 baht (tương đương khoảng triệu 693 đồng)

- Honda Civic RS - Giá 1.199.900 baht (tương đương khoảng 824triệu đồng).

Khi về Việt Nam, Honda Civic được dự báo sẽ tăng hơn khá nhiều, bản cao nhất có thể chạm ngưỡng gần 1 tỷ đồng, tương tự đời cũ đang bán.

Nội thất Honda Civic 2022.

Cả 3 phiên bản của All New Honda Civic đều được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, 16 van, dung tích 1.5L DOHC VTEC Turbo cho công suất cực đại 178 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ trên kết hợp với hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước, xe có 3 chế độ lái gồm: Tiết kiệm, thông thường và thể thao (chỉ dành cho bản RS).

Về an toàn, Honda Civic 2022 được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing gồm các tính năng như:

- Hệ thống cánh báo tiền va chạ

- Hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp

- Hệ thống Honda LaneWatch hiển thị điểm mù khi chuyển làn

- hệ thống ga hành trình thích ứng...

Honda Civic 2022 sẽ là đối thủ cạnh tranh với KIA K3, Mazda 3, Toyota Corolla Altis... trong phân khúc hạng C tại Việt Nam.