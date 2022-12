Tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022, Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam và nhanh chóng thu hút khách hàng. Honda Civic Type R đã xuất sắc dành được vị trí đầu trong cuộc bình chọn "The Best Car" - mẫu xe ấn tượng nhất tại VMS 2022 do báo Zingnews tổ chức và được các biên tập viên, phóng viên, những người sản xuất nội dung trong lĩnh vực ôtô xe máy lựa chọn.

Honda Civic Type R chính thức có giá bán ở Việt Nam trên 2 tỷ đồng. Ảnh TM.

Honda Civic Type R là mẫu xe hiệu năng cao gây ấn tượng bởi thiết kế thể thao độc đáo thể hiện cá tính mạnh mẽ đã nhận được sự săn đón từ giới mộ điệu trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, Honda Civic Type R 2023 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 5 tùy chọn màu sắc: Trắng (Championship White); Đỏ (Rallye Red); Xanh (Racing Blue Pearl); Xám (Sonic Grey Pearl); Đen (Crystal Black Pearl).

Honda Civic Type R được chính thức được phân phối tại Việt Nam với số lượng giới hạn và mức giá bán lẻ đề xuất 2,399 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Honda Civic Type R sẽ bán với số lượng giới hạn. Ảnh TM.

Honda Civic Type R gây ấn tượng nhờ khối động cơ tăng áp 2.0L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 320 Ps (tương đương 315 Hp) ở vòng tua 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 420 Nm tại dải vòng tua 2.600 – 4.000 vòng/phút. Xe chỉ có hộp số sàn 6 cấp được nâng cấp kết hợp cùng hệ thống vù ga tự động. Với động cơ trên, Honda Civic Type R là dòng xe cầu trước mạnh mẽ nhất hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, Honda Civic Type R thế hệ thứ sáu còn sở hữu gói công nghệ an toàn Honda Sensing gồm nhiều tính năng như:

- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)

- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

- Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Cùng với đó, đây là mẫu xe tiếp theo được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT với 3 nhóm chức năng chính bao gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, cũng như mang lại cảm giác an tâm, niềm vui và tự hào khi sở hữu một chiếc ô tô Honda. HVN sẽ ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda CONNECT cho khách hàng trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, khách hàng chỉ phải trả mức giá từ 1.200.000 đồng cho 1 năm để sử dụng dịch vụ.



Nội thất Honda Civic Type R đậm thể thao. Ảnh Honda Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu ra mắt tại Việt Nam và chỉ xuất hiện duy nhất trên mẫu xe Civic Type R, ứng dụng Honda LogR giúp ghi lại những thông số thực tế khi xe vận hành trên đường. Thông qua đó, người lái có thể theo dõi và an tâm cầm lái để chinh phục mọi cung đường đua, cũng như cải thiện được kĩ năng lái xe của mình.

Để trở thành những người đầu tiên sở hữu mẫu xe Honda Civic Type R thế hệ mới, khách hàng liên hệ trực tiếp các Nhà Phân phối ô tô Honda trên toàn quốc. Sản phẩm được phân phối với số lượng giới hạn và sẽ được giao tới tay khách hàng vào Quý 2 năm 2023.

Nhằm mở rộng cơ hội chiêm ngưỡng những tính năng nổi bật của Honda Civic Type R thế hệ thứ sáu, HVN sẽ tiếp tục trưng bày xe tại hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc. Khách hàng có thể chiêm ngưỡng trực tiếp mẫu xe giới hạn này tại sự kiện Honda Thanks Day, diễn ra trong hai ngày 31/12/2022 và 1/1/2023, cùng những màn trình diễn xe chuyên nghiệp, đã mắt trên các mẫu xe Honda hiện hành.