Năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận kỷ lục hơn 70 xe mới ra mắt

Cả bản nâng cấp hay thế hệ mới, người dùng Việt Nam đã đón nhận hơn 70 mẫu ô tô mới ở khắp các phân khúc từ bình dân đến xe sang. Các mẫu xe này đều có thiết kế hiện đại, bắt kịp xu hướng và mức giá hấp dẫn hơn đời cũ khá nhiều.

Phân khúc hạng A

VinFast VF 5 Plus đã chính thức nhận đặt cọc ở Việt Nam từ tháng 12/2022. Ảnh MXH.

Ở phân khúc này, VinFast VF 5 Plus đã chính thức nhận đặt cọc ở Việt Nam từ tháng 12/2022 và dự kiến sẽ bàn giao đến khách hàng trong tháng 4/2023. Mẫu xe điện của thương hiệu Việt Nam cạnh tranh với Toyota Raize, KIA Sonet.

Phân khúc hạng B

Người dùng Việt năm 2022 đón nhận những dòng B-SUV khá nổi bật như Hyundai Creta nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Nissan Kicks nổi bật nhờ động cơ Hybrid có chế độ tự sạc là trang bị khác biệt.

Ngoài ra, Honda HR-V thế hệ mới cũng ra mắt với sự thay đổi toàn diện và vừa được bổ sung thêm phiên bản G với giá chỉ từ 699 triệu đồng. Cùng với đó, Mitsubishi XFC Concept đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi một mẫu xe mới giới thiệu đầu tiên ở Việt Nam. Đồng thời, hãng xe Nhật Bản cũng nhận đặt cọc từ tháng 10 năm 2022 và sẽ giao xe đến tay khách hàng trong tháng 4 năm 2023.

Phân khúc hạng C

Trong năm 2022, phân khúc này đón nhận Honda Civic thế hệ thứ 11 với sự cải tiến toàn diện và ngay cả phiên bản hiệu suất cao Civic Type R cũng được giới thiệu.

Những cái tên khác ở phân khúc hạng C còn có thể kể đến như Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, MG5, Beijing U5 Plus, KIA K3 1.6 GT...

Phân khúc Crossover hạng C

Ford Territory là chiếc xe đang được sự quan tâm lớn của người dùng trong nước bởi thiết kế ấn tượng. Ảnh MXH.

Mazda CX-5, Hyundai Tucson... đã có thêm 2 đối thủ sừng sỏ trong năm 2022 là KIA Sportge, Ford Territory. Trong đó, Ford Territory là chiếc xe đang được sự quan tâm lớn của người dùng trong nước bởi thiết kế ấn tượng.

Phân khúc MPV 7 chỗ

Xu hướng chọn xe MPV 7 chỗ của người Việt đang dần lên "ngôi" nên hàng loạt mẫu xe mới trình làng. Trong đó, đáng kể nhất là bộ đôi MPV 7 chỗ nhà Toyota gồm Avanza Premio và Veloz Cross.

Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross là đối trọng của nhau. Ảnh MXH.

Đặc biệt, Mitsubishi Xpander cũng có phiên bản nâng cấp với sự thay đổi toàn diện nhằm duy trì lợi thế dẫn đầu phân khúc.

Cùng với đó, Suzuki Ertiga Hybrid, KIA Carens, Hyundai Stargazer cũng là những "tân binh" của phân khúc này.

Phân khúc xe bán tải

Trong năm 2022, Ford Ranger All New là mẫu xe đáng chú ý nhất khi bước sang thế hệ mới với sự thay đổi toàn diện so với thế hệ cũ. Xe tiếp tục là "ông vua" bán tải với doanh số bỏ xa các đối thủ.

Nissan Navara được bổ sung thêm bản mới và nâng cấp động cơ trong năm 2022 cũng là cái tên đáng chú ý.

Phân khúc SUV cỡ trung

Tháng 7 năm 2022, Ford Everest thế hệ mới ra mắt Việt Nam với giá từ 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Ở phân khúc này, Kia Sorento Hybrid & Plug-in Hybrid cũng ra mắt người dùng cùng mức giá 1,399 - 1,759 tỷ đồng.

Isuzu MU-X thế hệ mới ra mắt với sự cải tiến chất lượng về mặt hình thức từ trong ra ngoài. Không còn dáng vẻ bảo thủ, thô kệch, Isuzu MU-X thế hệ mới đã hiện đại và cứng cáp hơn nhiều.

Thương hiệu Subaru

Trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2022, Subaru WRX, Subaru Forester... cùng với đó, Subaru BRZ cũng trình làng khách hàng Việt Nam với giá 1,899 tỷ đồng.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Maybach S-Class, Mercedes-Benz EQS chạy điện là 3 cái tên đến từ thương hiệu "ngôi sao ba cánh" trình làng tại Việt Nam.

Phân khúc SUV cỡ trung cao cấp

Ford Explorer là chiếc xe mở đầu cho sự “thay máu” sản phẩm ở thị trường Việt Nam khi được ra mắt vào 11 tháng 11 năm 2022. Đây vẫn là một chiếc xe sở hữu ngoại hình hầm hố, hiện đại cùng nội thất gia tăng tiện nghi.

All New Ford Explorer cũng được bổ sung thêm gói công nghệ an toàn cao cấp giúp chiếc xe này hoàn thiện hơn so với đời cũ. Giá xe Ford Explorer là 2,399 tỷ đồng với 1 phiên bản duy nhất.

Thương hiệu Lexus

Lexus LX600 cũng xuất hiện kế nhiệm hoàn hảo cho LX570 với ngoại hình thu hút, nội thất tiện nghi. Ảnh MXH.

Tháng 4 năm 2022, Lexus NX thế hệ mới ra mắt khách hàng Việt Nam với sự cách tân thiết kế ngoại hình. Điểm nhấn của xe đến từ đèn hậu nối liền 2 bên, bổ sung bản F Sport đầy thể thao. Không những vậy, Lexus LX600 cũng xuất hiện kế nhiệm hoàn hảo cho LX570 với ngoại hình thu hút, nội thất tiện nghi.

Thương hiệu Land Rover

Range Rover đời mới thực sự đã khiến khách hàng không khỏi bất ngờ với những thay đổi chất lượng. Dù vẫn là ngoại hình hầm hố, vạm vỡ, nhưng Range Rover đã hiện đại hơn khi được hãng xe Anh quốc chau chuốt thiết kế.

Ngoài ra, Range Rover Sport cũng trình làng thị trường trong tháng 5 năm 2022 với một diện mạo thể thao, hệ thống đèn pha, hậu của xe thanh mảnh hơn đời cũ.

Bên cạnh đó, hàng loạt mẫu xe cũng trình làng thị trường Việt Nam gồm: Aston Martin DBX707, Lamborghini Huracan Tecnica, Bentley Flying Spur Hybrid, Hongqi H9, Hongqi E-HS9, BMW X4,