Honda SH, Vision vẫn bị "đội giá" tại đại lý dù vắng khách

Honda SH, Vision vẫn bị "đội giá"

Dạo quanh một vòng thị trường xe máy ở thời điểm hiện tại, có thể dễ dàng nhận thấy nhu cầu mua xe của người dân không quá lớn. Các đại lý trong tình trạng bình ổn, lượng khách tham quan cũng tương đối thưa vắng kể cả cuối tuần.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thời điểm giữa tháng 6/2024, một số dòng xe máy Honda vẫn tỏ ra khan hiếm hàng nên đại lý báo giá chênh so với trước.

Honda SH vẫn là dòng xe "hot" ở Việt Nam.

Nhân viên bán hàng của một Honda Head trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, giá của nhà sản xuất chỉ tham khảo, đại lý sẽ dựa vào tình thực tế để điều chỉnh giá bán cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

Một số dòng xe "hot" đều có mức bán chênh cao hơn so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Trong đó, Honda Air Blade có dao động từ 61,5-65 triệu đồng, cao từ 4,6-7,11 triệu đồng so với đề xuất. Honda LEAD được bán với giá từ 43-46 triệu đồng, tức cao hơn 2,71-2,41 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Honda SH Mode đang được bán với giá từ 61,1-68,9 triệu đồng, tương đương mức chênh 3-4 triệu đồng so với giá công bố.

Đối với dòng Honda SH125i đang được niêm yết với giá 73,9-83,4 triệu đồng, thực tế đại lý sẽ cao hơn từ 6,5-7,2 triệu đồng. Honda SH160i hiện ghi nhận mức giá bán tại đại lý cao hơn 6-8 triệu so với niêm yết dao động khoảng 98,5-110,2 triệu đồng.

Honda Vision chênh giá khá cao. Ảnh Khải Phạm.

Honda Vision vẫn là dòng xe được quan tâm nhiều nhất bởi phù hợp với nhu cầu và tài chính của nhiều người. Tuy nhiên, khách hàng mua xe hiện nay vẫn phải bỏ ra thêm từ 3-5 triệu đồng so với giá niêm yết của Honda Việt Nam. Theo đó, giá xe Honda Vision đang được bán thực tế với giá từ 33,5-40,5 triệu đồng tùy bản.

Nhân viên bán hàng cũng chia sẻ, chính sách bán hàng của đại lý thường sẽ thay đổi liên tục để phù hợp với nhu cầu khách hàng. Đại lý sẽ không nhập số lượng xe lớn mà căn cứ vào tình hình thực tế của từng dòng xe điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn.

Có mặt tại đại lý để tìm hiểu mua xe, anh Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chọn thời điểm này để mua xe với hy vọng giá rẻ, nhưng thực tế lại khác.

"Trước năm học mới nhiều người mua xe nên giá cao, nhưng giờ nghỉ hè mà giá xe vẫn đang bán cao hơn so với giá niêm yết. Tôi hỏi nhiều đại lý, mức giá đều cao hơn nên chắc chờ thêm cũng không có giá thay đổi, có nhu cầu thì vẫn mua thôi", anh Khang nói.

Thị trường xe máy đang khó khăn

Nhu cầu mua xe máy đang hạ "nhiệt". Ảnh Khải Phạm.

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ xe máy lớn của khu vực và trên thế giới với doanh số hàng năm khoảng 3 triệu chiếc. Tuy nhiên, trong năm 2023, tổng doanh số xe máy đã giảm mạnh còn hơn 2,5 triệu chiếc đến tay người dùng.

Trong đó, Honda vẫn là thương hiệu bán xe máy tốt nhất Việt Nam khi doanh số năm vừa qua ghi nhận 2,051 triệu xe máy, chiếm 82,5% thị phần toàn thị trường. Mặc dù vậy, sản lượng trên vẫn ghi nhận mức giảm 12,2% so với năm 2022.

Quý I/2024 ghi nhận chỉ có 603.475 xe máy được tiêu thụ trên thị trường, tương đương giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2023, nếu so với năm 2022, mức giảm này lên 20%. Tính riêng tháng 4/2024, Honda có doanh số 160.009 xe máy, giảm tới 23,1% so với tháng 4/2023.

Honda chiếm phần lớn thị trường, còn lại là một số hãng "đồng hương" như Yamaha, Suzuki, SYM.

Có thể thấy, thị trường xe máy đang gặp nhiều khó khăn so với những năm trước và dẫn bão hoà. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến việc này có thể đến từ việc nhu cầu người dân mua xe máy không lớn như trước mà dần chuyển sang ô tô.

Cũng theo các chuyên gia, thị trường xe máy bao năm nay vẫn là những thương hiệu quen thuộc như Honda là chủ yếu, phần nào đó là Yamaha, SYM.. trong khi đó, ô tô hiện nay giá rẻ hơn trước rất nhiều mà lại đa dạng các hãng xe mới vào, sản phẩm phủ nhiều phân khúc dễ tiếp cận với người dùng.

Chuyên gia xe Quang Anh cho rằng thị trường xe máy dân dụng ở Việt Nam dần bão hoà: "Có thể dự đoán trong khoảng 5-10 năm tới, nhóm khách hàng sử dụng xe mới sẽ chuyển dịch từ dải độ tuổi 18-70 thu hẹp lại còn 2 nhóm chính 18-25 và 55-65 - tức nhóm mới đi làm và nhóm đã về hưu; thu nhập không cao và sức khoẻ cũng không ở điều kiện lý tưởng"

"Khi ấy sản phẩm phù hợp nhất với hai nhóm này chính là các mẫu xe Điện với trọng lượng nhẹ, thiết kế đơn giản dễ tuỳ biến, chi phí sử dụng thấp và xanh sạch theo đúng xu hướng. Bản thân tôi cũng đã chuyển đổi cho bố mẹ từ những chiếc xe tay ga cồng kềnh sang xe máy điện Việt để giảm thiểu những rủi ro về mặt sức khoẻ cũng như đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người già. Những mẫu xe xăng đang lưu hành sẽ cần mất một vài thập kỷ để rút dần từ trung tâm về đô thị vệ tinh; từ thành phố về nông thôn hoặc chỉ còn một số ít ở lại để phục vụ nhu cầu cơ bản trước khi bị kết thúc sứ mệnh như các mẫu xe Trung Quốc".

Trong khi đó, ô tô dù không dễ mua như xe máy bởi giá trị cao hơn hàng chục lần, nhưng hầu hết người dân đều muốn chuyển đổi lên phương tiện 4 bánh nên lựa chọn hình thức trả góp.

Việc nhu cầu mua ô tô gia tăng mạnh khiến thị trường xe máy hiện nay gặp khó, doanh số sụt giảm và khó có thể phục hồi trong "một sớm, một chiều".