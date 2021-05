Honda SH350i 2021 về Việt Nam giá sốc, có đối thủ đáng gờm

Giá bán Honda SH350i 2021 BMW C 400 GT

Với dung tích động cơ ngang ngửa và mức giá bán có phần gần nhau, Honda SH350i 2021 và BMW C 400 GT là 2 lựa chọn mà nhiều người sẽ nghĩ tới nếu đang có nhu cầu mua một chiếc tay ga hạng sang, đặc biệt là phân khối lớn để sử dụng. Trong bài viết này, hãy thử so sánh 2 chiếc xe dựa vào thông số kỹ thuật và ngoại hình, xem hơn thua ở những điểm nào.

Mua Honda SH350i 2021 hay BMW C 400 GT?

Tại thị trường châu Âu, BMW C 400 GT có giá bán từ $8,495, tương đương 197 triệu VNĐ. Tại Việt Nam, xe được phân phối chính hãng với giá bán 319 triệu VNĐ, gấp 1,6 lần. Trong khi đó, Honda SH350i có giá €5,690 tại Ý, tương đương với gần 159 triệu VNĐ. Khi nhập về Việt Nam, mặc dù chưa có giá bán chính thức song một số thông tin ban đầu cho biết xe có thể có giá dự kiến rơi vào khoảng gần 400 triệu, tức nhiều hơn gấp 2,5 lần so với giá trị thực của xe.

Rõ ràng nếu so sánh ở khoản này, BMW C 400 GT đã ghi 1 điểm mặc dù có giá bán cao hơn khá nhiều so với ở thị trường nước ngoài. Xe được phân phối chính hãng bởi THACO, và tất nhiên sẽ được hưởng các dịch vụ hậu mãi bảo hành ít nhất vài năm sau khi mua xe.

Tuy nhiên, nếu là một người thuộc nhóm xem xe là tài sản, chú trọng nhiều hơn vào tính giữ giá của xe thì Honda SH350i lại là lựa chọn phù hợp hơn. Giá trị của Honda SH nhập châu Âu không nằm ở những gì mà nó mang lại cho người sử dụng, mà nằm ở suy nghĩ của một nhóm người nhất định. Họ vốn cho rằng Honda SH350i nhập Ý thì đẳng cấp và bền bỉ hơn, trong khi xuất thân của Honda là một hãng xe có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Ngoại hình SH350i và BMW C 400 GT Trong khi gần như không thể ngay lập tức phân biệt Honda SH350i hay SH125i đang bán tại Việt Nam thì bạn sẽ nhận ra BMW C 400 GT khi nó lăn bánh trên đường. Chắc chắn rằng nếu bạn là người thích khác biệt và thích được chú ý, BMW C 400 GT có vẻ sẽ thỏa mãn cho nhu cầu đó nhiều hơn.