Honda Việt Nam triệu hồi nhiều ô tô do lỗi bơm nhiên liệu

Nhiều dòng xe Honda sẽ phải triệu hồi. Ảnh ST.

Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng: cánh bơm nhiên liệu bị biến dạng trong quá trình vận hành khiến cho bơm nhiên liệu không hoạt động dẫn đến động cơ ngừng hoạt động khi đang lái xe.

Danh sách xe Honda sản xuất, nhập khẩu thuộc diện triệu hồi

STT Tên xe Xuất xứ Thời gian sản xuất Số lượng 1 Jazz Thái Lan 14/12/2017 – 05/06/2018 1.290 2 Civic Thái Lan 07/12/2017 – 29/06/2018 1.560 3 CR-V Thái Lan 01/12/2017 – 28/06/2018 4.470 4 Accord Thái Lan 04/01/2018 – 04/06/2018 240 5 City Việt Nam 15/09/2017 - 08/01/2019 6.602 Tổng cộng





14.162

Danh sách xe đã lắp đặt phụ tùng dịch vụ

HVN xác định được 68 Khách hàng sở hữu những xe dưới đây không thuộc thời điểm sản xuất nêu trong mục (1) tuy nhiên được xác định đã có lịch sử thay thế phụ tùng bơm nhiên liệu cần được triệu hồi. Các Nhà Phân phối Honda Ôtô sẽ liên hệ trực tiếp với 68 chủ xe của danh sách này để thông tin và hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

STT Tên xe Số lượng Giai đoạn mua/ lắp đặt phụ tùng 1 City 28 Từ 27/06/2017 đến 11/07/2023 2 Civic 5 Từ 27/06/2017 đến 11/07/2023 3 CR-V 34 Từ 27/06/2017 đến 11/07/2023 4 Odyssey 1 Từ 27/06/2017 đến 11/07/2023 Tổng cộng

68



Để biết thêm thông tin chi tiết và kiểm tra xe của mình có thuộc đối tượng triệu hồi hay không, Quý khách vui lòng truy cập đường link: https://www.honda.com.vn/o-to/trieu-hoi, sau đó nhập số khung xe và nhấn vào ô Tìm kiếm.

Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN.

Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu nếu cần thiết. Đối với các xe nhập khẩu qua các cơ sở nhập khẩu không chính hãng, trong trường hợp khách hàng mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda, HVN vẫn sẵn sàng giúp đỡ kiểm tra các thông tin liên quan.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu nếu cần thiết. Việc thay thế sẽ được thực hiện khi các phụ tùng đã sẵn sàng. Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả.

HVN xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách vì sự bất tiện liên quan đến thông báo lần này. Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn của khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu.