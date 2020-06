Hồng Loan: “Tôi với Tiến Linh trước đây là bạn, giờ vẫn là bạn và sau này cũng thế”

Mới đây trên trang cá nhân chị chia sẻ 3 gạch đầu dòng phải làm trước tuổi 30. Trong đó, mua nhà, mua ô tô đã hoàn thành sớm hơn dự định còn cưới chồng thì vẫn đặt dấu hỏi. Với nhan sắc và sự nghiệp hiện nay của chị thì chia sẻ này khó tin lắm?

Tại sao lại khó tin? Tôi thấy chuyện này cũng là điều bình thường. Nhiều phụ nữ xinh đẹp, thành công vẫn ế đấy thôi. Vì chưa đủ duyên hoặc chưa tìm được người nào phù hợp thì cứ vẫn ế vậy thôi.

Nói như thế nên nhiều người cho rằng tiêu chuẩn chọn bạn trai của chị quá "khắt khe"?

Tôi không có tiêu chuẩn dành cho bạn trai, nên không thể nói là khắt khe được. Thực tâm tôi chỉ mong muốn gặp đúng người đúng thời điểm và đó là một người đàn ông tử tế. Vậy là đủ. Những tiêu chuẩn xưa nay như kiểu đàn ông đẹp trai, thành đạt với tôi nếu không tử tế cũng bằng thừa.

Ở tuổi 26, Huỳnh Hồng Loan khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu căn nhà rộng gần 100m2 trị giá 5,5 tỉ đồng ở quận 2, TP.HCM. Ngoài ra, người đẹp còn có xế hộp và nhiều hàng hiệu đắt tiền.

Nhiều người đẹp showbiz từng thừa nhận, càng thành công càng xinh đẹp thì càng dễ "ế". Chị nghĩ sao về điều này? Có chút lo lắng nào không?

Tôi thấy điều đó đúng mà. Vì khi phụ nữ càng thành công, càng xinh đẹp thì tiêu chuẩn chọn đàn ông cũng khắt khe hơn nên sẽ càng dễ ế.

Nói là thế nhưng tôi không lo lắng về những chuyện tình cảm bởi tình yêu là do duyên phận. Sống tử tế thì gặp người tử tế, mình chân thành thì sẽ gặp người chân tình. Ế hay không là do bản thân mình lựa chọn, chứ không phải do hoàn cảnh hay do định mệnh.

Nhắc đến chuyện này, đến nay nhiều người vẫn tiếc vì cặp đôi đẹp Tiến Linh và Hồng Loan sớm tan vỡ đấy?

Tôi xin phép không chia sẻ về điều này.

Nhưng chính vì thế không ít người đã hoài nghi mối quan hệ này chỉ là "hợp đồng tình cảm" vì không phủ nhận được rằng dù tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng sau khi công khai quen biết với Tiến Linh, chị nhận được nhiều quan tâm hơn?

Chắc chắn không có. Vì tôi chưa bao giờ lên tiếng nói rằng yêu Tiến Linh. Chỉ là tìm hiểu bạn bè đi chơi ăn uống. Lịch làm việc của ai cũng bận. Ai cũng có nhiều việc riêng để lo. Và tự tôi cảm thấy tình cảm chưa đủ để phát triển yêu đương nên cả hai tiếp tục làm bạn. Và với tôi, mọi thứ vẫn bình thường vì trước và sau khi quen biết Tiến Linh thì mọi thứ xung quanh cũng như phim ảnh của tôi vẫn bình thường.

Sự thật là thế thì chị có chạnh lòng khi đến giờ vẫn bị gọi "bạn gái cũ Tiến Linh", "bạn gái tin đồn cũ" Tiến Linh…?

Tôi xin phép không trả lời sâu vào câu hỏi này. Trước đây chúng tôi là bạn, thì giờ là bạn. Sau này vẫn là bạn.

Quay lại với 3 "gạch đầu dòng" mục tiêu chị chia sẻ muốn đạt được trước năm 30 tuổi, để ý sẽ thấy không có điều nào dành cho nghệ thuật. Chị có vẻ hơi "xem nhẹ" nghề chăng?

Không phải đâu. Thực ra 3 gạch đầu dòng đó đều từ sự nghiệp nghệ thuật mang đến cho tôi. Nghệ thuật là sự nghiệp mà tôi dành cả thanh xuân để cống hiến và hết lòng. Điều này được ghi dấu bằng những sản phẩm mà tôi đã tham gia và thể hiện. Thế nên những ai thật sự quan tâm sẽ hiểu và cảm được nghệ thuật là máu đang chảy trong người Hồng Loan rồi. Nên không có gạch đầu dòng nào có thể xếp thứ tự cho nghệ thuật được.

Cũng không ngạc nhiên với thắc mắc này vì được biết chị khá "mát tay" với kinh doanh nên nghệ thuật chỉ là sự "rong chơi"?

Nếu rong chơi với nghệ thuật thì chắc giờ đây không có cái tên Huỳnh Hồng Loan. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ hay rong chơi với chính cái nghề mình lựa chọn. Nếu không có nghệ thuật thì không có Huỳnh Hồng Loan của ngày hôm nay.

Tất nhiên, không phủ nhận chuyện tôi vừa tham gia nghệ thuật và cũng có kinh doanh thêm. Tôi nghĩ không quan trọng là trẻ hay già mà mình phải biết phấn đấu và có ý chí cầu tiến.

Vậy chị có mong muốn, tham vọng gì với diễn xuất không? Kế hoạch sắp tới của chị thế nào?

Tất nhiên là tôi có tham vọng dành cho nghệ thuật, đó là diễn xuất bằng những vai diễn thật ấn tượng và có chiều sâu để mình có thể thể hiện hết khả năng của bản thân, cống hiến và tạo ra thật nhiều sản phẩm chất lượng, không phụ lòng khán giả và không phụ công sức của bản thân.

Sau thời gian dài dịch Covid-19, tôi chuẩn bị quay lại phim trường quay với bộ phim "Lựa chọn số phận" (trước có tên "Người nối nghiệp") của VFC do anh Mai Hồng Phong đạo diễn. Tôi sẽ thủ vai nữ chính trong phim đóng cùng các diễn viên Hà Việt Dũng, Tuấn Tú, Phương Oanh, Huỳnh Anh.

Cảm ơn chia sẻ của Hồng Loan!

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhờ gương mặt khả ái và vóc dáng không thua gì Hoa hậu, Huỳnh Hồng Loan đạt được một số giải thưởng từ vài cuộc thi nhan sắc rồi dấn thân vào nghề người mẫu, diễn viên. Hồng Loan được khán giả chú ý khi tham gia đóng trong MV của Sơn Tùng. Từ sau MV này, con đường nghệ thuật của cô gái Bình Dương vô cùng thuận lợi. Cô từng tham gia rất nhiều phim như: Tình khúc bạch dương, Sứ mệnh trái tim, Tiệm ăn dì ghẻ... và sắp tới là "Lựa chọn số phận".