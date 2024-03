Hồng Phúc - Bùng nổ Viral với màu sắc âm nhạc phong phú

Trước khi tiếp xúc với nghệ thuật ca hát trên nền tảng Livestream, đặc biệt là TikTok LIVE, Phúc chưa biết gì về công việc mà cô đang hết mình theo đuổi ở hiện tại. Sau khi tìm hiểu biết được rằng livestream đang dần trở thành xu hướng trong và có thể kiếm thêm được nhiều thu nhập nên cô đã thử sức.



ID TikTok: hongphucnguyen33.

Ngoài sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, Phúc còn gây dấu ấn mạnh mẽ với người xem của mình ở mỗi phiên LIVE bằng tài năng ca hát và khéo ăn nói. Nhờ đó, tuy chỉ bắt đầu công việc trong thời gian ngắn nhưng cô nàng đã có cho mình thu nhập "khủng".



Vào tháng 12.2023, cô nàng còn xuất sắc đạt giải Á Quân 2 của cuộc thi tài năng trẻ "The Talent of KingMe" do TCN KING MEDIA tổ chức. Chia sẻ cảm xúc về điều này, cô nàng bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, không nghĩ mọi người lại yêu mến mình đến như vậy. Đây là thành tích tôi mong ước và đáng ngưỡng mộ mà tôi đã gặt hái được bằng cả tài năng và đam mê ca hát của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng người hâm mộ".



Xinh đẹp tuổi 19 với thu nhập khủng từ công việc Livestream.

Được biết, Phúc luôn nghĩ đây là công việc chính của mình, cô luôn nỗ lực làm việc, dành 5-6 tiếng hằng ngày phát LIVE, đem đến niềm vui và lan tỏa điều tích cực cho người xem.



Cô thường xuyên trò chuyện, hát những bài hát theo yêu cầu khán giả để tạo giảm khoảng cách giữa cô và người xem. Nhờ vậy mà Phúc ngày càng được nhiều người biết tới, lượng người theo dõi của cô nàng tăng nhanh chóng.

Hồng Phúc (ID TikTok: hongphucnguyen33).

Phúc cho biết, trong tương lai vẫn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và cống hiến hết mình để mang lại những giá trị, nội dung bổ ích nhất cho người dùng TikTok Live.



Cô sẽ luôn học hỏi và phát triển bản thân, tập trung đầu tư đa dạng phong cách hình ảnh cá nhân và nội dung mỗi khi lên livestream. Cô sẽ luôn nghỉ ngơi đầy đủ để khi xuất hiện trước khán giả, sẽ là phần trình diễn tốt nhất mang lại nhiều niềm vui, năng lượng tích cực cho khán giả.