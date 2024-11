Họp báo đột xuất vụ trẻ mầm non nghi ngộ độc do thuốc diệt chuột tại Lai Châu Họp báo đột xuất vụ trẻ mầm non nghi ngộ độc do thuốc diệt chuột tại Lai Châu

Chiều 5/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức họp báo đột xuất về vụ nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt chuột xảy ra tại trường Mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Họp báo đột xuất về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt chuột xảy ra tại trường Mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: Đinh Thuỳ. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Vũ Xuân Thịnh cho biết, đây là sự việc đầu tiên và đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân người mang thuốc diệt chuột vào trường. Từ đó, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định nhằm mang tính răn đe. Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Vũ Xuân Thịnh thông tin: Theo lời kể của cô giáo Đinh Thị Hường (giáo viên Trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường), lớp mầm non 25 - 36 tháng tuổi có 20 học sinh và 2 giáo viên phụ trách gồm Lò Thị Thiên và Đinh Thị Hường. Sáng nay, khi xảy ra vụ việc, 1 cô trong nhà vệ sinh, còn 1 cô đang chăm sóc trẻ. Khoảng 8 giờ 30 phút, khi quay lại lớp, giáo viên phát hiện một số cháu đang cầm trên tay các viên thuốc mầu hồng nghi là thuốc diệt chuột sinh học. Do nghi ngờ các cháu có thể đã sử dụng nên giáo viên liên hệ với nhân viên Trạm y tế xã và đưa các cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu theo dõi điều trị. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tiếp nhận tổng số 20 cháu. Các trẻ đều trong tình trạng tỉnh, có hai trẻ có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, quấy khóc. Nhận định sơ bộ ban đầu trong số 20 trẻ, có 2 trẻ có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc đã được ưu tiên xử trí cấp cứu. Sở Y tế Lai Châu phối hợp với Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo y, bác sĩ thực hiện quy trình cấp cứu ngộ độc thuốc diệt chuột theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của các chuyên gia. Đến nay, tất cả các trẻ đã được lấy máu xét nghiệm và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, truyền dịch, xử lý theo phác đồ; lấy dịch tiêu hóa gửi đi xét nghiệm độc chất. Hiện sức khỏe các cháu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Theo nhận định ban đầu, thuốc diệt chuột có tên ARS RAT KILLER thuộc thuốc có chất kháng Vitamin K (gây rối loạn đông máu). Đến đầu giờ chiều nay (5/11), sức khỏe của 20 cháu học sinh mầm non, Trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã ổn định. Ảnh: Đinh Thuỳ. Cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu có công văn hoả tốc về việc xử lý nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt chuột tại Trường Mầm non xã Giang Ma.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế tập trung nhân lực, thiết bị y tế sẵn sàng thực hiện tốt nhất công tác cấp cứu, điều trị đối với các ca ngộ độc (nếu có). Kịp thời cập nhật kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân, điều trị hiệu quả và tuyên truyền cho nhân dân. Mời sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương, đảm bảo các cháu bị ảnh hưởng được chăm sóc y tế kịp thời và đầy đủ. UBND huyện Tam Đường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các cháu trong quá trình điều trị. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt trong việc quản lý và sử dụng các chất độc hại. Tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn trường học, đặc biệt là việc lưu trữ và sử dụng các chất độc hại. Tham khảo thêm Hàng chục trẻ mầm non ở Lai Châu nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt chuột

Kỳ lạ một con đường đá cổ xưa kéo dài từ huyện Bát Xát của Lào Cai tới tận TP Lai Châu

Thành phố Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

Lai Châu: Ra mắt tổ hợp tác "Sản xuất rau VietGAP"