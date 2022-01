HoSE công bố thị phần môi giới năm 2021 – VPS vững vàng vị trí số 1, bỏ xa SSI của ông Nguyễn Duy Hưng

SSI của ông Nguyễn Duy Hưng có thị phần môi giới xếp thứ 2 trên thị trường. Ảnh: SSI

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 4/2021 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường. Theo công bố, Chứng khoán VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 17,12%, đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp VPS đạt vị trí thị phần số 1.

Trong khi đó, SSI tiếp tục giữ vị trí số 2 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 10,28%.

Tính chung cả năm 2021, VPS "vững vàng" ở vị trí thứ nhất thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm lớn nhất với 16,14%, bỏ xa SSI của ông Nguyễn Duy Hưng với thị phần 11,05%.

VNDirect trong năm 2021 cũng vươn lên vị trí số 3 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 7,46%; trong khi HSC lùi xuống vị trí số 4 với thị phần 6,71%.

Những cái tên trong danh sách tiếp theo là VCSC (4,87%); TCBS (4,57%); MAS (4,44%); MBS (4,27%); FPTS (3,38%) và KIS (2,89%).

Như vậy, trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm năm 2021 có 1 gương mặt mới xuất hiện là TCBS với thị phần 4,57%; trong khi BSC là cái tên bị loại khỏi danh sách.

11 tháng qua, đã có hơn 1,3 triệu tài khoản do nhà đầu tư trong nước mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên hơn 4 triệu, xấp xỉ 4% dân số... - Ảnh: SSI

Tính chung cả năm 2021, VPS cũng là công ty chứng khoán lớn nhất khi thị phần tăng gần gấp đôi, từ 8,22% lên 16,14%; trong khi đó, thị phần các "ông lớn" ngành chứng khoán khác lại sụt giảm, chẳng hạn như: SSI giảm từ 12,33% xuống 11,05%; HSC giảm từ 8,66% xuống 6,71%; VCSC giảm từ 7,69% xuống 4,87%.

Dù chỉ xếp thứ 2 về thị phần nhưng theo chia sẻ của đại diện SSI, trước sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, SSI tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tập trung nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới. Song song với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới, sản phẩm – dịch vụ và báo cáo khuyến nghị cho nhà đầu tư.

Cụ thể, trong năm 2021, SSI triển khai nhiều chương trình ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,15% cho các gia dịch trên thị trường cơ sở và từ 500VNĐ/hợp đồng trên thị trường phải sinh, chương trình miễn lãi margin trong 5 ngày, mở tài khoản số đẹp giờ vàng…

Với chiến lược chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, tính riêng trong quý 4, số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tài khoản trong năm 2021 tăng trưởng 69% so với năm 2020. Giá trị giao dịch của SSI trong quý 4/2021 cũng tăng trưởng tích cực, đạt 19% so với quý 3 và tăng tới 156% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ của Công ty cuối Quý 4 tiếp tục tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng, tăng tới 4.400 tỷ đồng so với quý trước

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của Chứng khoán SSI ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng – vượt xa so với kế hoạch năm là 1.870 tỷ đồng và gần gấp đôi so với kết quả 1.558 tỷ đồng của năm 2020.