Chuyên gia khí tượng nói gì về đợt nắng nóng dịp 30/4-1/5/2024 gay gắt nhất trong 10 năm qua?

Vì sao lại xuất hiện nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt vào dịp nghỉ lễ này như vậy?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt sẽ lan rộng cả nước, có nơi đặc biệt gay gắt. Tâm điểm nóng là khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.

Lý giải về đợt nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt lần này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng: Hiện nay, chúng ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt của cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, giai đoạn này, chúng ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khả năng cao gây nên đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đặc biệt, trong khoảng ngày 30/4 - 2/5, sẽ xảy ra tương tác giống như hình thế ngày 24/4 vừa rồi, khi có nền nhiệt cao và chút không khí lạnh từ phía Bắc xuống, gây ra hiện tượng mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, trong đó mưa trọng tâm tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc trong đêm 30/4 và ngày 1/5 hoặc xảy ra hiện tượng mưa dông lốc, gió giật mạnh.

Còn khu vực phía Nam trong những ngày đầu tháng 5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, hiện tượng mưa dông chuyển mùa bắt đầu xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng giảm. hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá khi có mưa dông chuyển mùa sẽ gia tăng cường độ.

Đặc biệt chuyên gia cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Dự báo nhiệt độ khung giờ 13h đến 15 giờ ngày 30/4 ở một số khu vực như sau: Hà Nội: 40⁰C. Thanh Hóa: 41,5- 43⁰C. Nghệ An: 44,4⁰C và có thể cao hơn. Hà Tĩnh: 43,5⁰C. Đồng Hới: 41-42⁰C. Quảng Trị: 42,8⁰C. Thừa Thiên Huế: 41 - 42⁰C. Đà Nẵng và Quảng Nam: 39 - 41,9⁰C. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ: 41⁰C. Tây Nguyên: 36 - 37⁰C. TP Hồ Chí Minh và vùng lân cận: 39⁰C. Đồng bằng sông Cửu Long: 38-39⁰C.



Dịp 30/4-1/5/2024: Nắng nóng nhất trong 10 năm qua

Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ này thì hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều trong các ngày 29 và 30/4. Đối với các tỉnh miền Trung nắng nóng có thể kéo dài sau dịp nghỉ lễ. Khi sử dụng điều hòa, mọi người lưu ý không nên để nhiệt độ thấp hơn 26 độ C vì sẽ tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời, gây sốc nhiệt.

Người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.



Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực dân cư sẽ gây ra cháy nổ, cháy rừng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ…

Vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ, khi tham gia các hoạt động ngoài trời, người dân cần chú ý đến điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù, kem chống nắng để tránh nắng. Khi ở nhà cần mặc quần áo rộng rãi thoải mái, không bó sát; ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày hoặc tối màu dễ bị hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần. Sau đợt nắng nóng này, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa giông, nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C.

Trong tháng 5, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Riêng khu vực Tây nguyên, Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.