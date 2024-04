Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, hàng loạt trạm đo ghi nhận kết quả trên 40 độ C Trung tâm Dự báo Khí tượng: Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, hàng loạt trạm đo ghi nhận kết quả trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc 13h trưa nay (27/4), có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn đến 4 độ C, tức là nắng nóng khoảng 44-46 độ C.