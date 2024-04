Chuyên gia khí tượng: Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Hà Nội và cả nước có gì đáng chú ý?

Dự báo thời tiết ngày 23/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối mưa rào kèm dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Tây Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào kèm dông vài nơi, riêng vùng núi và Đông Bắc mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C, phía nam 33-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.