Chuyên gia khí tượng nói gì về nguyên nhân khiến nắng nóng năm 2024 đến sớm bất thường?

Nắng nóng ở miền Bắc 2024: Có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về tình hình nắng nóng ở miền Bắc 2024.

Hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tác động đến nắng nóng xuất hiện sớm.

Ở Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng xuất hiện sớm hơn 1 tháng. Với Bắc Bộ, trung bình hàng năm nắng nóng sẽ đến vào khoảng 15-16/5 và nắng nóng năm nay đã và đang đến sớm hơn so với trung bình hàng năm là hơn 1 tháng.

Nền nhiệt trong những ngày đầu này đã rất gay gắt và cao hơn so với trung bình hàng năm. Nền nhiệt có thể lên tới 38, 39 độ C. Đây cũng là điều mà người dân cần lưu ý.

Nguyên nhân cụ thể của đợt nắng nóng đang và sắp diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ là do tác động của vùng thấp phía Tây khu vực Trung Bộ kết hợp thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn gây khô nóng.

Trả lời câu hỏi: Rõ ràng El Nino đã khiến thời tiết trở nên thất thường. Vậy đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài trong bao lâu, đâu là đỉnh điểm? Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, với đợt nắng nóng năm nay mỗi khu vực sẽ có thời gian nóng và cường độ nóng là khác nhau.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, với đợt nắng nóng năm nay mỗi khu vực sẽ có thời gian nóng và cường độ nóng là khác nhau.

Dự báo, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng kéo dài từ nay đến khoảng ngày 4/4; còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 5/4.

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi nắng nóng gay gắt nhất trên cả nước. Cụ thể ở các vùng như ở vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (Cụ thể là ở Như Xuân, Tương Dương, Hương Khê và Nam Đông,...) là những nơi mà có tác động của ngoài vùng thấp nóng còn của gió phơn. Nhiệt độ của các khu vực này có thể lên tới 39, 40 độ C, thậm chí là trên 40 độ C.

Trong khi đó khu vực phía Tây Bắc Bộ thì cường độ nóng sẽ có xu hướng giảm hơn một chút, nhiệt độ từ 37-38 độ C, khu vực phía Đông Bắc Bộ do không có tác động của gió phơn thì có nắng nóng nhưng bớt gay gắt hơn, nhiệt độ từ 35-37 độ C.

Nắng nóng ở miền Bắc 2024: Chuyên gia khuyến cáo những điểm cần lưu ý

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: ''Nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử''.

Với các khu vực thì nhiệt độ cũng sẽ cao hơn. Như ở Tây Bắc Bộ thì nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 5, tháng 6.

Còn khu vực Đông Bắc Bộ thì nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân với nắng nóng gay gắt và kéo dài như vậy thì cần lưu ý tới một số điểm.

Khả năng cao sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng dài hơn so với trung bình hàng năm và cường độ sẽ rất gay gắt, có thể sẽ xuất hiện những giá trị nhiệt cao lịch sử.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân với nắng nóng gay gắt và kéo dài như vậy thì cần lưu ý tới một số điểm sau:

Thứ nhất, cần chú ý tới sức khỏe trong đợt nắng nóng bởi con người sẽ dễ bị sốc nhiệt khi lao động ngoài trời và khi đi ra đi vào giữa các khu vực sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ lớn.

Thứ hai, mùa nắng nóng sẽ rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng, cháy nổ.

Thứ ba, sau những đợt nắng nóng sẽ có mưa rào và dông và những đợt mưa dông này sẽ có khả năng kèm theo hiện tượng lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là hiện tượng mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa như thế này sẽ rất dễ tàn phá cây trồng của bà con.

"Trước những tác động cũng như ảnh hưởng của nắng nóng thì ngay từ bây giờ người dân cũng cần có những sự chuẩn bị để đối mặt với một mùa Hè được dự báo là sẽ nắng nóng hơn và cường độ cũng sẽ gay gắt hơn so với hàng năm" - Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh.