Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc giảm thế nào?

Đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc có cường độ không quá mạnh, khiến nền nhiệt toàn miền giảm nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng.

Theo đó, áp cao lạnh tăng cường trở lại phía Bắc nước ta vào ngày 5-6/11. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc duy trì đến khoảng 7-8/11 sau đó lùi sâu về phía Nam và hoạt động yếu. Gió Đông Bắc có cường độ yếu, từ khoảng 6/11 có cường độ tăng dần trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ và cường độ ít thay đổi. Nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu dần ở khu vực Nam bộ, từ khoảng 7-8/11 có khả năng hoạt động mạnh trở lại.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ miền Bắc giảm thế nào?

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 11/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh khả năng không mạnh. So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trong tháng 11 tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra thông tin xu thế thời tiết từ nay đến 10/1, cả nước có những ngày nghỉ thời tiết đẹp; đầu tuần đón gió mùa Đông Bắc.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ 04-05/11: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; Từ đêm 05-06/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát, vùng núi đêm và sáng trời lạnh; Từ 07-10/11: ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Trung Bộ: Từ 04-05/11: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; Từ 06-08/11: Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; khu vực Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa dông rải rác; Từ 09-10/11: Có mưa vài nơi, khu vực Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 04-06/11 ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi; chiều ngày 04/11 khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Từ 07-10/11 ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ 04-05/11 mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày. Từ đêm 05-06/11: Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, có mưa rào và dông, trời chuyển mát. Từ 07-10/11: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trời mát.

Trước diễn biến của hình thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông cũng như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mùa Đông năm 2023 sẽ ấm và ẩm hơn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông 2023-2024 sẽ ấm và ẩm hơn so với trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng hiện tượng El Nino, trong tháng 10 vừa qua nền nhiệt độ của khu vực các tỉnh Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ khoảng 1 đến 2 độ, thậm chí đầu tháng 10 tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội còn xuất hiện nắng nóng.

Do sự chi phối của hiện tượng El Nino, nền nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó hoạt động của bão sẽ ít hơn so, dự báo sẽ còn từ 1 đến 2 cơn bão sẽ hoạt động trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ ít có khả năng xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm và rét hại có thể xuất hiện muộn; số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

"Từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Các đợt không khí lạnh sẽ ít và hoạt động yếu hơn so với bình thường. Cùng với đó rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm. Năm nay có đặc điểm hơi khác một chút là có khả năng mưa nhiều hơn so với bình thường. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa Đông ấm và ẩm", ông Hòa nói.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.