Tin không khí lạnh mới nhất

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 11 này, sẽ có các đợt không khí lạnh về miền Bắc, ảnh hưởng thời tiết tại các tỉnh ở phía Bắc, nhưng chỉ gây mưa, không có các đợt không khí lạnh mạnh.

Dự báo năm nay, do tác động của hiện tượng El Nino vẫn đang có cường độ trung bình đến mạnh, nên dự báo mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng các năm trước.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra thông tin dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2 đến ngày 4/11. Theo đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết các khu vực từ đêm 04 đến ngày 12/11: Khu vực Bắc Bộ khoảng đêm 05 và ngày 06/11 có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: từ ngày 06-08/11, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: chiều tối và tối từ ngày 07-09/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ từ ngày 07-12/11, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết trên biển: Hiện nay ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo trong đêm 02 và ngày 03/11, ở khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng dự báo chưa có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại trong tháng 11.

Theo các chuyên gia, thời tiết nước ta đang điển hình cho một năm chịu tác động của El Nino. Chính thức xuất hiện từ 8/6, khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ xác nhận nhiệt độ nước biển đo được đã cao hơn so với trung bình khí hậu 0,5 độ, El Nino đang thể hiện rõ tác động đến thời tiết nước ta với số lượng cơn bão ít, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước ít hơn trung bình nhiều năm, mùa đông đến muộn và có xu hướng rất ấm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từng chia sẻ nhận định, trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường, chỉ bằng 70% trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam cũng sớm hơn. Trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất so với tháng 10 nhưng ít khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu.

Theo dự báo dài hạn, mùa đông ở miền Bắc năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ.

Tại miền Trung, mưa giảm hẳn trong hôm nay (3/11), chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên với lượng nhỏ. Trong các ngày 6-8/11, mưa dông có thể quay trở lại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa giông từ chiều tối và tối 7-9/11, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng Nam Bộ, từ 7-12/11, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.