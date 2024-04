Hà Nội có mưa dông?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khả năng Hà Nội có mưa dông là rất cao.

Một đám mây đối lưu đang di chuyển vào trung tâm Hà Nội, Hà Nội có mưa dông, lốc, sét, mưa đá?

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu hình thành trên khu vực huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Xuyên Phú. Những vùng mây này có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía các quận nội thành Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới khu vực huyện nói trên có mưa rào và dông. Vùng mưa dông sẽ phát triển mở rộng sang các quận lân cận thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng mưa dông, mưa lớn cục bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (24/4), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/4 đến 08h ngày 24/4 có nơi trên 40mm như: Yên Sơn (Tuyên Quang) 40.2mm, Phổ Yên (Thái Nguyên) 48mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 41mm, Sao Vàng (Thanh Hóa) 89.4mm, Châu Phong (Nghệ An) 69.2mm,…

Dự báo: ngày và đêm 24/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.