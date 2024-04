Trung tâm Dự báo Khí tượng: Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá chiều tối nay ở miền Bắc

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá chiều tối nay ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/4), hội tụ gió trên mực 1500m đang có xu hướng thiết lập trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.



Trung tâm Dự báo Khí tượng: Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá chiều nay ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 4,5 và 6 ở miền Bắc có khả năng cao tiếp tục xuất hiện những hiện tượng thời tiết này. Điển hình như việc gió mạnh làm nhiều cây xanh ở Hà Nội bật gốc. Người dân không nên tránh trú ở các gốc cây. Khi có hiện tượng dông, lốc sét thì nên cố gắng ở trong nhà, hạn chế ra ngoài đường. Theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo dông lốc sét ở các bản tin cảnh báo của cơ quan khí tượng.

Theo chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa Hè nên mưa dông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở nước ta, dông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè (cuối tháng 3 Âm lịch), và thường vào cuối mỗi buổi chiều, sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cũng có những cơn dông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12.

Điều đáng lo ngại là mặc dù cơn dông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi bước vào mùa mưa bão, cơn dông còn có thể kèm theo lốc, xoáy với nhiều mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Đặc điểm của gió lốc là tốc độ gió tăng mạnh đột ngột, khi đối lưu phát triển mạnh trong các đám mây dông, sự chênh lệch nhiệt độ theo chiều thẳng đứng lớn, làm cho áp suất thay đổi đột ngột, tạo nên những cột gió xoáy lớn tạo ra khả năng phá hủy, hút, kéo rất lớn.

Cơn lốc xoáy có cường độ mạnh có thể cuốn bay các đồ vật lớn và di chuyển chúng ra xa hàng trăm mét, gây đặc biệt nguy hiểm cho người dân đang đi lại trên đường, cũng như các cơ sở kinh tế, xã hội thuộc khu vực.

Hiện nay, với những trang thiết bị hiện đại quan trắc và giám sát bầu trời như ảnh mây vệ tinh phân giải cao MTSAT, radar thời tiết, cơ quan khí tượng có thể phát hiện được dông nhiệt. Tuy nhiên để dự báo, cảnh báo chính xác được thời điểm, địa điểm xảy ra các thiên tai quy mô nhỏ như lốc xoáy, mưa đá là chưa thực hiện được, hoặc chỉ trong thời gian cực ngắn, như từ 30 - 45 phút trước khi xảy ra hiện tượng.

Do đó, người dân nên chuẩn bị sẵn tâm lý về những cơn dông có cường độ mạnh kèm theo mưa lớn vào cuối buổi chiều trong những ngày nắng nóng như mang theo áo mưa, dụng cụ bảo hộ, hoặc phương án trú mưa nếu cần.

Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 đến 1/5) tại các khu vực trên cả nước như sau:

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 27-29/4, ngày nắng nóng, ít khả năng có mưa dông. Từ ngày 30/4-1/5, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Khu vực Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 27-29/4, ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ ngày 30/4-1/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C, riêng vùng đồng bằng 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 37-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc: 34-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C; phía nam: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C; khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C