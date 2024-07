Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia về diễn biến mưa lớn hậu hoàn lưu bão số 2 (ngày 25/7/2024). Nguồn: nchmf.

Cuối tháng 7, Bắc Bộ đón đợt mưa lớn mới trên diện rộng

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết: "Sau khi di chuyển từ Đông sang Tây, bão số 2 gây ra đợt mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau hoàn lưu bão di chuyển sang khu vực Tây Bắc Bộ gây ra mưa ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trong sáng nay và tạo ra đợt mưa lớn toàn Bắc Bộ, có những điểm mưa cục bộ đặc biệt lớn như ở Điện Biên trong đêm qua và sáng sớm nay, có điểm mưa gần 300mm".



Cuối tháng 7, Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở tái xuất hiện. Ảnh minh họa.

Với mưa lớn và tần suất lớn như vậy sẽ gây ra ngập úng ở khu vực Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi ở khu vực Tây Bắc cũng như khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, hậu hoàn lưu bão số 2 suy yếu trong giai đoạn từ nay đến ngày 27/7. Ở các tỉnh miền Bắc thời tiết chuyển tốt trở lại, thậm chí có khả năng xảy ra nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội. Từ ngày 28/7 trở đi, hình thế thời tiết mới sẽ xuất hiện, gây mưa trở lại khu vực Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý: "Khả năng cuối tháng 7 (ngày 28, 29, 30) Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất sẽ tái xuất hiện vào giai đoạn cuối tháng 7".

Sau bão số 2, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng cuối tháng 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau đợt mưa lớn diện rộng, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trở lại, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày hôm nay (25/7), khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35 độ như: Thành phố Lào Cai 35,3 độ, Lục Yên (Yên Bái) 35,4 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 38,1 độ, Hàm Yên (Tuyên Quang) 35,2 độ, Định Hóa (Thái Nguyên) 35,2 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36,6 độ, Quảng Ngãi 36 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 53-60%.

Ngày 26 - 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Từ ngày 28/7 nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng còn duy trì.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.