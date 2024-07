Biệt thự ở Hà Nội đổ sập sau mưa lớn, 7 người trong gia đình may mắn thoát chết

Trưa ngày 24/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và khắc phục hậu quả do mưa kéo dài ngày khiến một ngôi nhà của hộ dân trên địa bàn bị sập.

Toàn cảnh căn biệt thự đổ sập ở Hà Nội. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, căn biệt thự của một hộ dân tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai bất ngờ bị sập.

Thời điểm xảy ra sự việc có 7 người trong nhà đang ngủ thì nghe thấy tiếng rung lắc, vữa trên tường bong tróc rơi lả tả. Thấy hiện tượng lạ, cả nhà đã hô hoán nhau cùng tháo chạy. Chỉ trong phút chốc căn biệt thự tiền tỷ sập hoàn toàn.

Toàn bộ kết cấu ngôi nhà bị gãy đổ. Ảnh: Thế Mạnh

Theo ông Sơn, do ngôi nhà bị "trượt" do đất đồi lở, chứ không phải đổ từ trên xuống nên những người trong ngôi nhà kịp thoát ra ngoài. Khu vực xảy ra sự việc chỉ có vài hộ gia đình sinh sống từ lâu đời. Được biết, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa nhiều, nền đất sụt lún đã kéo đổ sập căn biệt thự.

Hiện chính quyền địa phương đang tạm phong toả, phối hợp cùng gia đình khắc phục hậu quả.