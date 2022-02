Hotgirl 9X người Mông có vườn chuối lớn nhất Mường Khương, làm chủ 3 HTX nông nghiệp

Tuy nhiên, khác với hình dung của nhiều người về một cô gái dân tộc thiểu số lấy chồng sớm; con cái nheo nhóc, Ma Thị Chú là bà chủ của 3 HTX nông nghiệp và là "nữ hoàng chuối" ở Mường Khương khi sở hữu diện tích trồng chuối thuộc hàng lớn nhất huyện.

Làm chủ 3 HTX nông nghiệp

Ma Thị Chú giới thiệu các đặc sản của HTX với du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: NT

Ở khắp thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai) Ma Thị Chú nổi tiếng với tài buôn bán giỏi. Cô vốn là học viên trung cấp y, cũng đã từng công tác ở bệnh viện 1 năm nhưng rồi xin nghỉ vì nhận thấy đó không phải đam mê của mình. Cô về quê buôn bán vặt.

Từ một cô bé ham mê buôn bán, Ma Thị Chú đã không ngừng nỗ lực vươn lên học tập, phát triển bản thân. Ảnh: NT

Ban đầu Ma Thị Chú chuyên in hàng quần áo theo mẫu, cô tự thiết kế các mẫu váy áo rồi gửi sang Trung Quốc cho họ in, sau đó nhập ngược về đổ buôn cho thương lái trong nước. Sau dần thấy nhu cầu tăng cao, các thương lái tự lấy mẫu của Chú, bắt chước rồi cũng đặt xưởng in bên Trung Quốc chuyển về. Thị trường thành ra bão hòa, Ma Thị Chú tính cách làm ăn mới.

Thấy các thương lái Trung Quốc tìm thu mua chuối với số lượng lớn, Chú cũng tìm các mối hàng để giao dịch, đổ buôn. Thế nhưng, thời điểm đó Chú không biết tiếng Trung nên thường xuyên bị thương lái ép giá, giảm giá tiền hàng, cô tức lắm mà không làm gì được.

Chính vì vậy, việc đầu tiên trước khi chính thức bước vào con đường giao thương, buôn bán với người Trung Quốc là Chú đi học tiếng Trung.

Ma Thị Chú bên vườn quýt - đặc sản Mường Khương quê hương cô. Ảnh: NT

Nhớ lại quãng thời gian đó, cô vẫn tự khâm phục mình, bởi "lúc ấy em đang mang thai đứa con đầu lòng mới được 3 tháng. Thế nhưng ngày nào em cũng tự chạy xe 100km về Lào Cai học 1 giờ tiếng Trung, sau đó lại đi về. Ròng rã như thế suốt 6 tháng liền.

Tiền xăng dầu đi lại còn đắt hơn tiền học phí. Nhưng không học thì ức lắm, họ ép giá, tìm mọi cách chê hàng của mình để trả giá thấp mà mình không nói lại được".

Từ lúc Chú biết tiếng Trung, chẳng ai chèn ép được cô nữa. Ma Thị Chú bắt đầu bước chân sâu hơn vào lĩnh vực nông nghiệp. Cô cùng vài người nữa lập nên HTX Châu Thịnh Phong, chuyên về trồng chuối và sản xuất cây con giống.

Ma Thị Chú tìm thuê đất của bà con, hiện cô sở hữu 60ha đất trồng chuối, và là một trong những người có diện tích đất trồng chuối lớn nhất huyện.

Chú hướng dẫn bà con cách chọn lựa, phân loại quýt trước khi xuất bán. Ảnh: NT

Thế nhưng Ma Thị Chú không dừng lại ở buôn chuối, mà "mùa nào thức nấy" bất cứ loại nông sản nào thương lái Trung Quốc cho nhu cầu, cô đều tìm mối cung cấp số lượng lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc buôn bán cũng thuận buồm xuôi gió, có khi lượng nông sản tồn kho nhiều hơn cả đơn hàng xuất đi, Chú tiếc của trằn trọc cả đêm.

Một lần nữa, Ma Thị Chú lại tập hợp "cánh" chị em hay buôn bán như mình, chuyên thu mua nông sản tồn đọng, nông sản không xuất khẩu được để chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm đa dạng như: rượu, siro, tinh dầu…

Đó cũng chính là HTX thứ 2 - HTX Cộng đồng chuyên chế biến sâu do cô làm Phó Giám đốc. Hiện, sản phẩm chủ lực mà HTX này đang sản xuất chính là rượu quýt, các loại siro quýt, mận và tinh dầu được chiết xuất từ vỏ quýt.

Để có thể cung cấp nguồn hàng lớn, Chú mua và thuê đất trồng chuối lên tới 60ha - là một trong những người sở hữu diện tích chuối lớn nhất Mường Khương. Ảnh: NT

Còn HTX Trung Kiên do cô một mình quản lý, chuyên mua bán, trao đổi nông sản. Ma Thị Chú cho hay: "Đây là HTX mà em thỏa đam mê kinh doanh của mình, là nơi để mọi người có thể ký gửi hoặc bán các sản phẩm nông sản địa phương".

Học kinh doanh từ mẹ

Hỏi Chú là học ở đâu mà có sự nhạy bén trong kinh doanh và bản lĩnh thương trường dày dặn như vậy, Chú bảo: "Em học từ mẹ". Trước đây nhà Chú rất nghèo. Bố cứ uống rượu say là về gây sự, đánh mẹ. Thế nhưng từ ngày mẹ đi bán thổ cẩm, có tiền, lo được cho gia đình đầy đủ hơn thì bố có phần nể mẹ và bớt gây sự, cãi vã hơn.

"Chứng kiến điều đó, em nể phục mẹ vô cùng, em cũng nhận ra rằng khi phụ nữ tự chủ, độc lập được tài chính thì không sợ hãi bất cứ điều gì". Năm lớp 7, Chú đã bắt đầu đi bán hàng giúp mẹ, rồi chỉ vài năm sau cô được mẹ cho phép buôn bán riêng.

Thuận lợi là vậy, nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát thì việc làm ăn, kinh doanh của Ma Thị Chú cũng gặp không ít khó khăn. Cũng chính trong hoàn cảnh này, tố chất nhanh nhạy của cô lại một lần nữa được phát huy. Cô chuyển sang bán online.

Ma Thị Chú thường xuyên livestream để giới thiệu và chào hàng. Cô kể: "Ban đầu khi em mới live thì ít người xem, ít người mua lắm. Sau đó em có tìm hiểu và bỏ tiền theo học các phát triển bản thân, tư duy, kỹ năng phát triển marketing. Từ đó em biết cách nói như thế nào để người nghe không nhàm chán, cách chào hàng, chốt đơn hàng ra sao…".

Chú còn giúp đỡ nhiều chị em dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân. Ảnh: NT

Từ chỗ chỉ bán hàng, giờ đây Ma Thị Chú còn livestream để chia sẻ cảnh đẹp, phong tục tập quán quê hương mình; chia sẻ kinh nghiệm đầu tư phát triển bản thân với các chị em. "Thông thường trong mỗi lần live em không chia sẻ hết, có người gợi ý em nên lập zoom để những ai có nhu cầu thì tham gia.

Từ đó, mỗi 1 zoom em thường xuyên có 20 bạn, em tổ chức trao đổi và truyền đạt lại trong 3 buổi. Cứ người nọ truyền người kia, giờ em cũng có khá đông người theo dõi và muốn tham gia các lớp học do em hướng dẫn. Em sẽ tiếp phát triển mạnh kênh này, hướng dẫn nhiều bạn trẻ, chị em cùng làm như mình để họ có ý thức phát triển bản thân, tự chủ về kinh tế" - Ma Thị Chú tâm sự.

Ngoài trồng chuối, HTX của Chú cũng chuyên tổ chức thu mua chuối của bà con, đảm bảo mức giá cao hơn thị trường từ 700-1.000 đồng/kg. Cũng nhờ buôn tận gốc, bán tận ngọn; thuộc hết "mánh khóe" bán buôn của người Trung Quốc mà cô được nhiều người ưu ái gọi bằng cái tên "Nữ hoàng chuối Mường Khương".