Ôm 75 triệu tiền ứng trước, hứa hẹn giải quyết giúp thủ tục đất rồi bặt tin

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà N.T.C cho biết, hơn một năm nay bà đợi bà M. (ngụ phường Linh Tây, TP.Thủ Đức) giải quyết giúp thủ tục nhanh về "giấy phép xây dựng" tại phần đất thừa kế đứng tên bà C. Tuy nhiên, bà M. đã ứng trước với số tiền 75 triệu đồng với lời hứa hẹn giúp đỡ mà đến này chưa thấy gì.

Giấy nhận viết tay số tiền 75 triệu đồng thông qua một người thứ 3, đến hiện tại bà C. cùng người thứ 3 này "lao đao" khi đến nhà bà M. đòi nợ. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều lần sau đó, bà M. tiếp tục xin ứng tiếp với nhiều lí do khác nhau. Bà C. không đồng ý, hiện bà C mong muốn được cơ quan chức năng giải quyết để lấy lại số tiền 75 triệu đồng này.



Câu chuyện trước đó, ngày 20/3/2022, cần giấy phép xây dựng tại phần đất thừa kế, bà C. đã nhờ bà M. lo thủ tục với phí là hơn 150 triệu đồng. Bà C. đưa trước 75 triệu đồng. Sau khi thủ tục hoàn thiện sẽ đưa phần còn lại. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, bà Mai vẫn không hoàn thành.

Theo bà C. sau 3 tháng, bà M đến gặp bà C. lấy lý do phần đất bị lấn nên cần làm sổ mới, phải đưa thêm 75 triệu đồng để "chạy" giấy tờ, bà C. không đồng ý, yêu cầu bà Mai trả lại 75 triệu đồng trước đó.

Tuy nhiên bà M. không hoàn lại số tiền. Theo tìm hiểu của phóng viên, cả quá trình diễn ra, bà C. và bà M. không ký với nhau bất kỳ hợp đồng nào mà chỉ viết giấy nhận tiền sang tay thông qua một người thứ 3.

"Tôi thấy bà M. có dấu hiệu lừa đảo với số tiền tôi đưa bà M. ứng. Gần một năm qua, tôi cùng con trai đến gặp bà M. đàm phán để lấy lại số tiền này, nhưng bà M. nhiều lần chối không có nhận tiền. Hiện tôi chỉ cần lấy lại số tiền này", bà C. nói.

Đại diện Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức (TP.HCM). cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.C và sẽ giải quyết trình tự theo luật pháp quy định.