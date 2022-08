Huawei nhận Giải thưởng danh giá của Thủ tướng Thái Lan - Giải thưởng Xuất sắc về An ninh mạng 2022

Sự kiện được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số (MDES) Chaiwut Thanakamanusorn, với sự có mặt của Tổng thư ký NCSA Prachya Chalermwat cùng đông đảo các quan chức và đại diện các tổ chức nhà nước và tư nhân.

Ông Abel Deng, Tổng Giám đốc Huawei Technologies tại Thái Lan, đại diện nhận "Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ - Giải thưởng Xuất sắc về An ninh mạng Thái Lan 2022" từ Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số (MDES), ông Chaiwut Thanakamanusorn, trước sự chứng kiến của Tổng thư ký Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NCSA) Prachya Chalermwat.

Giải thưởng phản ánh cam kết vững chắc của Huawei Thái Lan trong việc hướng đến đổi mới sáng tạo, toàn diện và dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật thông tin của Huawei Thái Lan, nhằm nâng cao nhận thức về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trên toàn quốc. Trong suốt 12 tháng qua, Huawei Thái Lan đã tham gia hàng loạt các sáng kiến liên quan đến an ninh mạng như "Tuần lễ không gian mạng quốc gia Thái Lan" và "Hội nghị sáng kiến an ninh mạng quốc phòng". Công ty cũng đã hợp tác với NCSA triển khai cuộc thi an ninh mạng "Thailand Cyber Top Talents 2021" đầu tiên, quy tụ 800 kỹ sư và sinh viên IT xuất sắc. Để tăng cường kỹ năng cho nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng, Huawei còn cử một nhóm đại diện Thái Lan đi tham dự cuộc thi "Cyber SEA Game 2021" với sự tham gia của các đội trên khắp ASEAN. Kết quả là, Thái Lan đã giành về giải nhất - Nhóm An ninh mạng tốt nhất ASEAN.

Đầu năm 2022, Giám đốc An toàn Thông tin (CISO) của Huawei Thái Lan đã được tin chọn để tham gia khóa đào tạo về an ninh mạng cấp điều hành. Tháng 3 năm ngoái, trước khi thực hiện Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPA), công ty cũng chia sẻ kiến thức am hiểu của mình với nhiều cơ quan chính phủ cũng như doanh nghiệp tư nhân. Vào ngày 05/08/2022, công ty đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với NCSA để tăng tốc đào tạo và phát triển các kỹ năng an ninh mạng cho nguồn nhân lực IT tại Thái Lan. Theo đó, hai bên hiện đang xúc tiến đào tạo 4.000 học viên theo 04 cấp độ: cơ bản, trung cấp, nâng cao và chuyên gia trong 3 năm tới. Chương trình học tập dựa trên mô hình thực hành, kết hợp nền tảng học tập trực tuyến Huawei e-Lab với cơ sở hạ tầng thực tế cùng các hội thảo thực hành về an ninh mạng.

Giải thưởng An ninh mạng Thái Lan ra đời nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện an toàn không gian mạng quốc gia. Đồng thời, giải thưởng ghi nhận cam kết và năng lực dẫn đầu trong lĩnh vực cũng như chiến lược và thực tiễn kinh doanh đúng đắn của các cá nhân lẫn tổ chức này. Năm nay, Huawei Thái Lan đã được vinh danh bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc hỗ trợ giải quyết những thách thức công nghệ mới, cập nhật và chia sẻ các giải pháp an ninh mạng sáng tạo với các tổ chức học thuật, chính phủ và đối tác tư nhân.

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng MDES, ông Chaiwut Thanakamanusorn đã chúc mừng Huawei Thái Lan gặt hái được giải thưởng uy tín, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiện tại với nhà lãnh đạo CNTT hàng đầu. Ông nhấn mạnh: "Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu là tối quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, đảm bảo cho hành trình hướng tới Thái Lan 4.0. Huawei luôn là đối tác đáng tin cậy và tận tâm khi chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và cả tiêu chuẩn đào tạo nhân tài mà họ đã tích lũy được trong nhiều năm hoạt động".

Tổng thư ký NCSA Prachya Chalermwat cũng cho biết thêm: "Mối quan hệ đối tác công tư của chúng tôi với Huawei Thái Lan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết lập không gian mạng đáng tin cậy toàn cầu ngay trong nước. Chúng tôi rất vinh dự được trao tặng Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ - Giải thưởng Xuất sắc về An ninh mạng Thái Lan 2022 cho 05 công ty tư nhân xuất sắc, trong đó có Huawei với tư cách là doanh nghiệp dẫn đầu trên toàn cầu về ICT và các giải pháp hàng đầu. Việc thúc đẩy hợp tác với tất cả các bên liên quan theo cách thức cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm sẽ cho phép mọi mọi người tận hưởng tất cả lợi ích tiến bộ từ công nghệ mang lại".

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Giám đốc của Huawei Thái Lan, ông Abel Deng nói: "Tôi rất vinh dự và cảm kích khi công ty nhận được Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ - Giải thưởng Xuất sắc về An ninh mạng Thái Lan 2022". Ông cũng chia sẻ: "Tại Huawei, chúng tôi coi trọng mối quan hệ đối tác lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức chính phủ, tổ chức học thuật và các đối tác có chung tầm nhìn để đưa Thái Lan dẫn đầu trong kỷ nguyên kỹ thuật số, đồng thời đảm bảo mức độ bảo vệ an ninh mạng cao nhất có thể. Chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ nâng cao nhận thức, chia sẻ các quy trình và thực tiễn tốt nhất về bảo mật thông qua các sáng kiến như cuộc thi Thailand Cyber Top Talents và Cyber SEA Game. Với sứ mệnh ‘Phát triển ở Thái Lan, Đóng góp cho Thái Lan’, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và vận dụng tất cả nguồn lực sẵn có để giúp đất nước thẳng tiến tới Thái Lan 4.0, trở thành trung tâm an ninh kỹ thuật số của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.