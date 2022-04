Huawei Trung Quốc trong cơn khốn khó: "Bơm" hơn 22 tỷ USD có đủ?

Rất ít công ty dành nhiều % doanh thu của mình dành cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) hơn Huawei Technologies Co, nơi coi việc phát triển công nghệ mới là một vấn đề để ngăn chặn các lệnh trừng phạt thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ lớn nhất Trung Quốc gần như tăng gấp đôi ngân sách R&D của mình trong nửa thập kỷ qua lên 22,1 tỷ USD vào năm 2021.

Huawei đứng số 1 trong số các công ty chi tiêu mạnh tay dành cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) nếu xét theo tỷ lệ % doanh thu. Ảnh: @AFP.

Nếu xét theo tỷ lệ % đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) trên tổng doanh thu thì mức này chiếm tỉ lệ 22,4% doanh thu của công ty trong năm đó: tỉ lệ này gần gấp đôi tỷ lệ của Amazon.com Inc và Alphabet, chủ sở hữu của Google và hơn gấp ba lần của nhà sản xuất iPhone Apple Inc. Chỉ có Meta Platforms Inc đứng sát nút theo sau với 20,9%, dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy.

Còn xét theo con số ngân sách thực tế, theo dữ liệu của Bloomberg, Huawei là 1 trong 6 công ty trên toàn thế giới đã chi hơn 20 tỷ USD cho R&D trong năm ngoái. Tổng số tiền Huawei chi cho R&D gần như ngang bằng Microsoft, ít hơn Apple khoảng 1 tỷ USD và kém Meta (công ty mẹ của Facebook) 2,5 tỷ USD. Trong khi đó, Amazon và Alphabet đứng đầu danh sách với tổng chi phí lần lượt là 56 tỷ USD và 32,6 tỷ USD cho R&D.

Chi tiêu cho R&D của Huawei gần như ngang bằng Microsoft, ít hơn Apple khoảng 1 tỉ USD và kém Meta (công ty mẹ của Facebook) 2,5 tỉ USD. Ảnh: @AFP.

Sự gia tăng đó nhấn mạnh nỗ lực cố định của Huawei trong việc phát triển chip, thiết bị mạng và thậm chí cả điện thoại thông minh không sử dụng công nghệ Mỹ, bị cấm kể từ năm 2019 sau khi Washington cáo buộc Huawei gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ. Các lệnh trừng phạt sâu rộng đã xóa sổ gần một phần ba doanh thu vào năm 2021, góp phần làm động cơ tăng tỷ lệ mà công ty Trung Quốc chi cho hạng mục Nghiên cứu và Phát triển (R&D).

Trong khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh và hạn chế thiết bị 5G của họ ở các khu vực châu Âu và châu Á, công ty đã tìm cách huy động vốn bằng cách bán bớt tài sản và dựa vào danh mục IP hàng đầu trong ngành của mình. Vào năm 2021, Huawei đã bán đơn vị điện thoại Honor của mình cho một tập đoàn do nhà nước đứng đầu, và dỡ bỏ mảng kinh doanh máy chủ x86 của mình cho một tập đoàn khác của Trung Quốc.

Công ty Trung Quốc cho biết họ có 195.000 nhân viên vào năm 2021, trong đó 107.000 - 55% - "làm việc trong lĩnh vực R&D". Guo Ping, cựu chủ tịch luân phiên và hiện là chủ tịch ban giám sát của Huawei nói với các phóng viên trong cuộc họp báo: "Những vấn đề mà Huawei phải đối mặt hiện nay không thể được giải quyết bằng cách cắt giảm chi phí. Huawei không thể có được những công nghệ tiên tiến, chúng tôi phải tăng cường đầu tư phát triển công nghệ".

"Không phải là vấn đề đối với chúng tôi để tồn tại với tư cách là một công ty, mà là chúng tôi có thể giữ được vị trí hàng đầu của mình hay không. Chúng tôi sẽ không thể dẫn đầu thế giới trong 3-5 năm tới nếu chúng tôi không thể phát triển công nghệ của riêng mình". Guo Ping nói.

"Khả năng 'tồn tại và phát triển' của Huawei phụ thuộc vào đầu tư liên tục vào phát triển. Cuộc chiến của chúng tôi để tồn tại vẫn chưa kết thúc", Guo nói. "Bất kể điều gì xảy ra theo cách của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư. Đó là con đường duy nhất về phía trước".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực R&D", Huawei cho biết trong một tuyên bố báo chí.

Chi phí dành cho lĩnh vực R&D tăng chứng tỏ quyết tâm tồn tại của Huawei bằng mọi giá bằng cách phát triển chip, thiết bị mạng và thậm chí cả điện thoại thông minh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt không có công nghệ của Mỹ. Ảnh: Ảnh: @AFP.

Hơn nữa, đối với Huawei, đầu tư không chỉ dành cho R&D mà còn để ươm mầm các Tài năng CNTT-TT.

"Seeds for the Future" là chương trình chủ đạo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) toàn cầu của Huawei. Được triển khai vào năm 2008, chương trình nhằm "phát triển tài năng CNTT-TT tại địa phương, tăng cường chuyển giao kiến thức, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về lĩnh vực CNTT-TT và kích thích sự quan tâm của họ đối với lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia xây dựng cộng đồng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Học viện CNTT-TT Huawei, một chương trình phi lợi nhuận khác trên toàn cầu, đóng vai trò là cầu nối giữa các công ty và trường cao đẳng, giúp xây dựng một hệ sinh thái nhân tài cho ngành CNTT-TT. Huawei đã hợp tác với gần 60 trường đại học Philippines và thành lập các học viện CNTT-TT; hơn 9.000 sinh viên tham gia chương trình này.

Đến cuối năm 2021, Huawei đã trao hơn 550.000 chứng chỉ trên toàn thế giới, trong đó có hơn 17.000 chứng chỉ dành riêng cho Chuyên gia CNTT-TT được Huawei chứng nhận (HCIE). Năm ngoái, Huawei cũng đã khởi động dự án HCIE 100 tại nước Philippines. Các kỹ sư vượt qua các chứng chỉ sẽ là nguồn lực quý giá cho thế giới số hóa công nghiệp.

Trong 5 năm qua, Huawei cũng đã dẫn đầu rất nhiều so với các công ty Trung Quốc khác về các bằng sáng chế được cấp. Theo sau đó là OPPO, BOE, State Grid và TSMC, theo PatSnap, một công ty tư vấn bằng sáng chế bên thứ ba thống kê.