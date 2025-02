Huế đón gần 120.000 lượt khách dịp Tết, thu gần 180 tỷ đồng từ du lịch

Ngày 2/1, Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, lượng du khách đến thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 7 ngày, từ 25/1 đến 31/1/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 3 Tết Ất Tỵ) lượng khách đến thành phố Huế ước đạt 118.614 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ.

Du khách tham quan Đại nội Huế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Trần Thiện.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 60.170 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 58.444 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đạt 50.930 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 28.552 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 22.378 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ.

Công suất phòng các cơ sở lưu trú trên địa bàn ước đạt 63%. Doanh thu từ du lịch trong thời gian từ 25/1 đến 31/1/2025 của thành phố ước đạt 178 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong 7 ngày Tết, thành phố Huế đón 118.614 lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 178 tỷ đồng. Ảnh: Trần Thiện.

Riêng trong ngày 31/1, lượng khách đến thành phố Huế ước đạt 30.861 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 15.122 lượt khách, khách nội địa ước đạt 15.739 lượt khách.

Khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh du lịch ước đạt 13.418 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 7.380 lượt và khách nội địa ước đạt 6.038 lượt; công suất phòng ước đạt 81%. Doanh thu từ du lịch trong ngày ước đạt 45 tỷ đồng.